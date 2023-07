Floppy Tesouro quiere sumarse a LAM como angelita fija: "Ángel piensa que yo soy..."

"Me encuentro en un muy buen momento, la verdad que con mucho trabajo y muy abocada a mi hija también, Estoy viajando mucho con el tema del fitnees. Lo principal que estoy en un muy buen momento conmigo misma y disfrutando mucho de salidas con amigas, con mi hija y disfrutar de mi trabajo como siempre lo hice", comenzó diciendo Tesouro en dialogo con este portal, durante su visita al circo Rodas.

Luego explicó el motivo por el cual no podrá estar este año en el Bailando: "Estoy analizando propuestas laborales. Yo trabajé mucho con Marcelo Tinelli, he crecido mucho en los Bailando que hice como siete más los Cantando... Pero en esta ocasión no puedo formar parte del Bailando por el accidente que tuve hace poco tiempo con las fracturas de los calcaneos y se me hace imposible. Quizás en algún ritmo pueda participar, algo tranquilo que no tenga tantos trucos o me implique demasiado esfuerzo físico".

Por último, manifestó que le gustaría sumarse a LAM: "Tengo otras propuestas y me guataría volver hacer televisión. Ser angelita podría ser una opción, si Ángel lo decide... Yo soy una angelita en la vida, ¿qué hace que no me llamó? Soy angelita pero también a veces me convierto en diablita (risas)... Yo estuve como angelita invitada varias veces, he compartido con las chicas, pero fija de angelita todavía no. Falta que mi amigo Angelito me diga 'ya está, sos angelita'. Me encantaría, sería una alegría porque yo lo quiero. Él piensa que soy tan buena, pero ojo que puedo sacar lo picante que llevo dentro. Él sabe que yo tengo de todo".

El fuerte piropo de Floppy Tesouro para Mauro Icardi: "Él es una persona muy..."

En su paso por Argentina y antes de regresar a Estambul, Mauro Icardi disfrutó de la noche porteña con amigos, y fue vinculado a la modelo Floppy Tesouro, luego de subir una foto juntos.

Y este lunes, en A la tarde (América TV), Floppy se refirió al vínculo que la une al futbolista, ya separado de Wanda Nara, y lejos de negar la relación fue por más y hasta le dedicó un piropo.

"Fue una salida grupal, con amigas, y justo compartimos la misma mesa con Mauro en Tequila", confirmó y reveló que ya habían tenido contacto, "en el cumple de Kennys (el estilista de Wanda Nara)".

Al ser consultada sobre si tendría una relación con Mauro, dijo sin filtros "¡Qué fuerte la pregunta!, yo soy muy respetuosa, están en plena separación, Wanda es una colega", comenzó y luego dijo sin dudarlo "Mauro es una persona muy atractiva, tiene una familia divina".

Y fue por más, volvió a señalar que "es una persona muy atractiva", pero que "está en una situación de su vida donde está en plena separación, yo no me meto en esas cosas y soy muy prudente", cerró, dejando la puerta abierta a un posible romance.