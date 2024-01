Flor Vigna y Luciano Castro agrandan la familia tras el enojo de Sabrina Rojas: "Un Castro más"

Los seguidores también opinaron sobre la dulce foto y expresaron: “Qué preciosura esos niños”, “Hermosos los cuatro”, “Esos hijos divinos, por favor”, fueron algunos de los comentarios.

Otros, en tanto, se encargaron de criticar a la actual del actor y ensalzar a Rojas, quien días atrás se mostró muy enojada con Castro y Vigna. “Falta Sabrina, sería la familia perfecta”, “Como Sabrina Rojas no existe mujer en el mundo, qué bajo caíste con esa chiquita creída”, escribieron los internautas.

Luciano Castro, sus hijos y su perrito Ramón.jpg

Nico Occhiato reveló la charla que tuvo con Flor Vigna sobre la polémica canción que ella le dedicó

Hace algunos días Flor Vigna estrenó su nueva canción titulada Picaflor, y aseguró que esta dedicada a su ex pareja, Nico Occhiato. De esta manera, el conductor habló por primera vez al respecto de esta situación en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece).

Flor y Nico, con sus idas y vueltas, mantuvieron una relación amorosa durante siete años y su ruptura definitiva fue hace tres. Sin embargo, siempre destacan que actualmente mantienen un buen vínculo.

Bajo este contexto, es que el dueño de Luzu Tv reveló que ambos tuvieron una charla sincera acerca de la canción, y en la misma ella dejó que él pudiera leer la letra completa antes de ser lanzada.

“Ella me mandó el tema que iba a sacar, el mismo día que lo iba a grabar. Y me dijo: hasta las seis de la tarde tenés tiempo para cambiar algo si no te gusta", confesó Nico en el programa conducido por Lussich y Pallares.

Luego, contó cual fue su respuesta ante la propuesta de Vigna y exclamó: "Yo, ¿cómo le voy a cambiar un tema? Le dije ‘sacalo. Hacé lo que creas mejor para tu música. Yo no sé nada de música y no te diría de cambiar nada. Hacé lo que creas mejor para tu música’".