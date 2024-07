Fuerte banca de los hinchas del Galatasaray a Mauro Icardi: los duros mensajes contra Wanda Nara en medio de la separación

Y aclaró agradeciendo el respeto en este complicado momento: "No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros en discordia, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior".

Wanda Nara comunicado

En este sentido, desde las redes sociales los fanáticos del Galatasaray, club donde juega el delantero y es muy querido, muchos se volcaron para darle fuerzas al futbolista y cuestionaron duramente a la madre de sus hijas Isabella y Francesca.

Como suele ocurrir en estos casos, la gente toma partido por uno y por otros y los fans del club donde juega Icardi lo apoyaron masivamente en este difícil momento personal y remarcaron en que "no esté triste".

"La gente te ama más que a esa mujer que siempre te dejo avergonzado sus publicaciones desubicadas... Entendé que ella jamás fue una mujer de familia... Solo una buscona regalada... Así que no te deprimas Maurito que jamás vas a estar solo! Sos más joven que ella y más lindo... Nunca lo olvides que podes obtener lo que querés y a quien quieres", fue uno de los tantos comentarios que recibió uno de sus últimos posteos en Instagram.

"Mauro, estamos contigo. Esta temporada debes ser mejor que nunca", "Siempre estamos contigo", "No estés triste, estos tiempos difíciles pasarán, tienes chicas hermosas y millones que te aman", "No estés triste, créeme, verte triste me quita el sueño. Hay millones que no pueden dormir contigo. No estamos acostumbrados a verte triste. Siempre nos ha encantado tu cara sonriente", "Nunca estés triste, rey... Hay 30 millones de aficionados del Galatasaray que te quieren y están enamorados de ti. Y siempre será así", fueron otros comentarios que recibió Mauro Icardi a puro apoyo de la afición del club turco.

mauro icardi apoyo de los fans del galatasaray.jpg

Se conoció cómo fue la incontenible reacción de Mauro Icardi después que Wanda Nara le dijo que quería separarse

Wanda Nara confirmó que decidió separarse de Mauro Icardi tras diez años de casados y en el programa A la tarde, América TV, dieron detalles de cómo fue la reacción del futbolista después de que la madre de sus hijas Isabella y Francesca le dijera que quería ponerle punto final al matrimonio.

“Me llega la información que Mauro está totalmente desamparado y encaprichado, que no acepta la separación que plantea Wanda”, comenzó detallando la periodista Cora Debarbieri.

Y agregó sobre cómo Mauro intenta que Wanda revea su postura: “Los llamados de Mauro hacia Wanda son constantes, insistentes. Hay una suerte de querer reconquistar a Wanda, tenerla nuevamente con él”.

“Mauro está enceguecido, no entiende la palabra de Wanda cuando le dice ‘hasta acá llegamos, este amor se terminó. Lo dimos todo, lo intentamos mil veces’. Mauro no lo quiere entender, no quiere escuchar a Wanda”, remarcó la panelista.

Además contó que Wanda ya está un tanto agotada de la insistencia del futbolista en querer reflotar la situación: “En varias oportunidades, ella deja el teléfono alejado porque ya le parece muy insistente en la manera en cómo se está expresando”.

“Lo que siente Wanda es que ella tomó una decisión y necesita que respeten la decisión que tomó porque en el medio hay una familia. La decisión ya la tomó, y no se mueve ni un poco de ahí”, cerró Cora Debarbieri.