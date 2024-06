Furia blanqueó qué le pidió a Gran Hermano para Arturo si Martín Ku queda eliminado

Lo cierto es que desde que ingresó la mascota a la casa televisiva, Arturo no quedó exento de los violentos ataques de ira de la tatuada, llegando a recibir una patada por parte de Furia, así como también hasta lo tiñó con tintura rosa en una parte del lomo.

Furia quiere la tenencia de Arturo - captura GH 2023.jpg

Y como desde su llegada a la casa, Arturo tuvo una empatía instantánea con el Chino, quien se dedicó a cuidarlo y jugar con él, la producción decidió otorgarle la tenencia a Martín.

En tanto, ni bien quedó conformada la placa de nominados que se resolverá este martes por la noche, Juliana dijo a viva voz en una conversación con Emmanuel, cuáles eran sus intenciones. “Ahora le voy a pelear la tenencia del perro. ¡El perro también lo quiero!”, disparó mirando a cámara y con un cuchillo en la mano. “Solo quiero al perro, perra. Quiero al maldito perro”, agregó en medio de una picante carcajada.

Embed

Furia, decidida a sacarle el perro a Martín Ku

Pero claro que ese comentario de Furia no fue el único. Porque este lunes por la noche, Gran Hermano le preguntó a la personal trainer quién quería que fuese el próximo eliminado, y la entrenadora disparó inmutable "Martín, indiscutidamente" así como arremetió nuevamente con el tema de Arturo.

“Lo siento mucho por Arturo, yo lo amo un montón. Pedí quedármelo en la casa, no por sacárselo a Martín”, deslizó punzante dentro del confesionario.

Embed

“Para que no solamente lo tengamos nosotros, sino que lo tenga la casa. Arturo es de la casa y supongo que el último en salir de la casa se lo puede devolver en caso de que Martín salga eliminado", argumentó pidiendo abiertamente que si Martín sale este martes del juego no puedo llevarse el perrito.

Al tiempo que, por último, hizo saber que la producción le negó semejante pedido teniendo en cuenta sus violentos antecedentes. "La producción me dijo que no, pero es para que sepan que yo me ocupo de Arturo (…) Hago todo lo que puedo para que sea feliz”, concluyó, antes de irse del confesionario al grito de “¡Disparen Martín al 9009!”.