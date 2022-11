Gran Hermano 2022: el desubicado comentario de Maxi sobre Juliana que desató una nueva pelea

Maxi enojado se va del cuarto - Agustín vio las lolas de Juliana - captura GH.jpg La ida furiosa del cuarto de Maxi luego de que Agustín viera por el espejo cómo Juliana le mostraba las lolas al cordobés, en Gran Hermano 2022.

"Soy tu novia, respetame. No me podés decir 'calienta pi...' adelante de los chicos" disparó la hermanita. Pero Maxi se defendió repsondiendo ofuscado: "Yo estaba quedando como un boludo, en la cama, y me salió decir eso. Y como lo hiciste dos veces, dije 'parece que le gustara…'".

Allí Juliana intentó calmarse, advirtiéndole que no puede tratarla así frente a todos. Pero Maxi volvió a poner en palabras sus sentimientos."Le puse rótulo a lo que estabas haciendo. Me sentí un boludo", respondió firme.

Juliana y MAxi discusión .jpg La tensa charla y discusión de Juliana y Maxi en los pasillos de la casa de Gran Hermano 2022.

Y si bien la participante insistió en que no estaba bien lo que dijo, el cordobés le puso los puntos y planteó un cambio de rumbo entre ellos. "No está bien ninguna de las dos cosas. Quedar yo como un boludo porque vos te estás exhibiendo... Esa no es mi onda. Salvo que tengamos otro tipo de relación y ahí no me va a molestar...", disparó.

Así, tras varios intercambios y pases de facturas, Maximiliano Guidici intentó darle un corte a la pelea. "Bueno, no pasa nada, disculpá... Pero la verdad es que me molesta, gorda. Me jode. No me pinta estar con alguien así", se sinceró mientras que Juliana Díaz volvió a pedirle un abrazo para recomponer la tensa situación.

Después de la fogosa reconciliación de Juliana Díaz y Maximiliano Guidici en la casa de Gran Hermano 2022 días pasados, lo cierto es que la pareja puede separarse nuevamente si es que la morocha queda eliminada del reality este domingo.

Es por eso que los chicos no pierden el tiempo, y aprovechan cada momento que pueden para tener intimidad en algún huequito de la casa televisiva. Generalmente el sauna es el lugar elegido para dar rienda suelta a sus pulsiones sexuales. Pero en esta oportunidad, Maxi tuvo algunos inconvenientes para satisfacer a Juliana, y la situación lo puso incómodo.

maxi y juliana clitoris.jpg

“¿Te cuesta encontrar mi clítoris, no?” le preguntó Juliana a Maxi al darse cuenta. Así, cuando el cordobés respondió afirmativamente Tini se rio dándole a entender que, a pesar de las dificultades obvias, había llegado al clímax.

Así, Maxi salió del paso pidiéndole: “Después me lo mostrás mejor”, si bien ésta podría haber sido uno de sus últimos encuentros sexuales dentro de Gran Hermano, ya que Juliana está nominada junto a Alfa y La Tora, por lo que tiene un 33% de probabilidades de quedar fuera de juego en pocas horas.