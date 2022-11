Gran Hermano 2022: Los sorprendentes motivos por los que Julieta nominó a La Tora

“Por eso, le voy a dar mis primeros dos votos a La Tora ”, dijo sorprendiendo a todos.

Entonces explicó: “Más que nada porque hubo algunas actitudes de ella que no me cierran. Siento que a veces como que se quiere meter en todo o tener la última palabra. O siento que ella piensa que tiene más poder o más juego que otras personas y no me copa mucho eso”.

“Y a la segunda persona que voy a votar es a María Laura, ´La Cata´. Tampoco nunca tuve ningún problema con ella, pero siento que ellas dos claramente juegan juntas y, más o menos, son por las mismas razones”, cerró.

Embed

Gran Hermano 2022: Alexis nominó a Coti, su pareja en la casa, y sorprendió con el motivo

Este miércoles, Alexis sorprendió al darle dos votos a Coti, su novia dentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), en la quinta gala de nominación.

El cordobés llamó la atención de todos en el confesionario, y le dio 2 votos a Constanza, en lo que primera instancia parecía una traición, aunque él luego se encargó de decir que era parte de un plan.

“El primer voto es un riesgo que voy a tomar, espero que salga bien porque es una estrategia de juego”, señaló Alexis sobre su decisión de votar a Coti.

En segundo lugar, el Conejo nominó a "Cata" María Laura, también basándose en una estrategia, aunque corriendo el riesgo de caer en el complot justamente con Constanza.