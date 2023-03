Grave denuncia por abuso contra el exmarido de una conocida actriz: hoy fue indagado

En charla con el programa A la tarde, América Tv, el letrado explicó sin dar el nombre de su clienta al ser menor de edad: “Yo represento a la víctima, a la menor que no puedo nombrar. Él, valiéndose de su condición de psicólogo, la contacta por redes sociales y la fue llevando, hablando con ella, buscando los vacíos psicológicos, y se apoya en eso para poder entablar un vínculo”.

Y remarcó: “Este vínculo lo fue llevando al plano sexual y en varias oportunidades lo fue implementando y termina con un abuso sexual. Tenemos entendido que en el último encuentro que tuvieron en el mes de febrero, le puso en la bebida un psicofármaco. La chica se levanta y ve en una toalla que él había puesto, manchas de sangre, le pregunta qué era eso y él le dice que esa toalla ya estaba manchada porque le habían sacado una muela”.

Y sobre el supuesto accionar del ex de la actriz, el abogado explicó: “Él la invita a su casa a ver una película, ella accede, en un momento se queda dormida, se duerme toda la noche, se levanta a la mañana y encuentra debajo de ella una toalla manchada con sangre. Se sintió abusada, estaba dolorida”.

“Ella fue, pero nunca con la intención de pasar la noche. Es más, él le había propuesto tener relaciones y ella le dijo categóricamente que no. Estamos hablando de un hombre de 60 años con una menor de 16”, profundizó el abogado.

Y cerró sobre el episodio: “Ella sale muy confundida, hubo situaciones graves durante todo este proceso, le hacía borrar los mensajes, antes de dejarla ir le revisó el teléfono, esto ella lo termina clarificando y contándolo a los padres, y ahí deciden hacerle la denuncia. El hecho es gravísimo”.

En tanto, el periodista especialista en policiales, Pampa Mónaco, amplió sobre la noticia: "Grave denuncia contra el exmarido de una conocida actriz. La victima, menor de edad, lo acusa de abuso sexual con acceso carnal. El hombre es psicólogo y conoció a la adolescente en una app de citas".

La tremenda revelación de Fernanda Meneses: "Estuve embarazada de Fabián Gianola"

Este miércoles, Fernanda Meneses brindó una entrevista para el ciclo Andino y las noticias, A24, y reconoció por primera vez que estuvo embarazada de Fabián Gianola. "Soy culpable de haber estado con un hombre casado, me arrepiento de eso, no es mi pensamiento de hoy, lo estoy trabajando en terapia", indicó la actriz.

"No es menor el dato que estás diciendo, ¿Vos estuviste embarazada de Fabián Gianola?", le consultó directamente Angie Balbiani al escuchar su relato. Y ahí la actriz confirmó: "Si, estuve embarazada de Fabián Gianola, es verdad. Eso no significa que haya llegado a término el embarazo, yo perdí muchos embarazos. La mayor de mis hijas ya es mayor de edad igualmente".

"¿Pero ese bebé nació Fernanda?", le consultó Guillermo Andino. Y ahí Fernanda explicó: "No me quiero meter en un problema porque hay gente que está sufriendo con todo esto. Mi hija tiene problemas cardíacos graves. Eso no va a la causa Guille".

"Cuando pasan los hechos que pasaron, que fue la violación que yo me di cuenta tiempo después, me tocó la vagina delante de muchas personas, fui llorando a maquilla. ¿Y quién fue testigo de eso? La maquilladora de Canal 9, que ahora está en Francia. Y me dijeron las maquilladoras que no fue la primera vez. La gente tiene miedo y entiendo", recordó Meneses sobre los hechos denunciados contra Gianola.

Y remarcó: "Lo había borrado de mi mente, hoy a mis 46 años no voy a seguir viendo víctima de Gianola. Yo me quedé sin trabajo y vendí bolitas de fraile amasadas por mí. Yo a él no le deseo que se quede sin trabajo eh, no".

Y después, habló de quién es el padre biológico de su hija: "Cuando quedo embarazada fue un milagro porque yo no podía tener hijos, yo ya estaba en pareja y decidí no contárselo a Fabián".

"Hoy mi hija que tiene 18 años no me habla por ejemplo. Su papá es Marcelo, quien la crio y durmió en una camioneta conmigo cuando ella estaba en terapia intensiva. Entonces te pregunto, ¿Quién es el padre? ¿Marcelo o Fabián?", cerró Fernanda.