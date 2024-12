Gritos y amenazas entre las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi en plena audiencia: qué pasó

Y mientras Analía Franchín deslizó que "el juez está cansado de esto", su compañera sumó más información al detallar que "estaban las abogadas de Icardi y la doctora Ana Rosenfeld por el lado de Wanda. También estuvo Icardi por Zoom, que pidió el cuidado personal de las nenas".

Asimismo siguió contando que ese "fue el pedido formal (de Icardi). Por esta semana. Hoy la doctora Ana Rosenfeld tiene que contestar una propuesta que las niñas se queden con su papá, ahora en estos días que pasen".

Fue allí que describió la situación actual de las menores. "Wanda Nara pidió 15 días de vacaciones porque alquiló una casa en Uruguay para los primeros días de enero", pero ocurre que "las chicas tienen prohibición de salir del país, a lo cual parece que la doctora Ana Rosenfeld dice 'no, pero con la mamá no', pero el juez le dice 'no, la prohibición rige tanto para la madre como para el padre. Las niñas no podrían irse'".

De esta manera, la panelista de Telefe detalló que el tema de "las vacaciones en Uruguay está difícil. Rige para ambos progenitores. El juez le dijo a la abogada de Mauro Icardi que tenía razón, que la resolución la había dictado él y las niñas no podrían salir del país con ninguno de los progenitores". En tanto, Marcovecchio volvió a reclamar que las nenas deberían haber estado desde ayer miércoles con el papá.

Wanda Nara y Mauro Icardi.jpg

Ivana Icardi confesó por qué se peleó con Mauro y hundió a Wanda Nara: "Lo predije"

En medio la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, quien habló después de mucho tiempo fue Ivana Icardi, la hermana del futbolista.

En una entrevista con ¡Hola! Argentina, la rosarina comentó por qué se distanció de su hermano hace unos años y fue contundente al opinar de su ex mujer.

"Lo más importante es que sepa que estamos a su lado para aconsejarle o ponerle el hombro, aunque estemos a la distancia. No voy a forzar un acercamiento, pero sí quiero que sea feliz", precisó Ivana Icardi.

Y remarcó: "En los últimos años nuestra relación no ha sido buena (con Mauro). Ya lo expliqué en su momento y se me tildó de querer colgarme de su fama, de querer estar cerca de él por su dinero y nada de esto ha sucedido".

"Las discusiones que hemos tenido han sido por darle mi punto de vista, muchas veces contrarios al de su ex mujer y al de él", reconoció Ivana.

Y apuntó: "Mi hermano no distinguía entre quienes lo querían por haber compartido la vida junto a él y quienes lo querían sólo por haberse convertido en Mauro Icardi. Por muchos años eso me dio impotencia, por hoy solo siento compasión".

En cuanto a Wanda Nara y el vínculo que tenía con ella, Ivana Icardi sostuvo firme: "Con su ex mujer era inviable que nos lleváramos bien pero prefiero no hablar de ella. Lo que tenía que decir de ella, ya lo dije y lo predije. Solo espero que encuentre paz".

wanda nara mauro icardi ivana icardi 2.jpg

Video: Intrusos.