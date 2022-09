¡Impactante foto! La tremenda reacción de Nik ante el ataque judicial de Cristina Kirchner

Nik historias libertad de expresión.jpg La reacción de Nik frente al ataque judicial de Cristina Kirchner.

En segundo lugar, disparó "Recordemos que este mismo gobierno llamó 'pseudo mafioso' al mejor caricaturista de la Argentina: Hermenegildo Sábat", junto a un dibujo de la vicepresidenta del colega. Y en tercer lugar, una foto suya sosteniendo una imagen de Gaturro, donde tanto él como su creación tiene la boca encintada.

Claro que a la imagen con una claro mensaje visual, le sumó uno escrito para que no queden dudas. "Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner, me quiere preso, o callado, o amordazado con la advertencia: “Te equivocaste feo, te va a salir muy caro”. Con la libertad de expresión, NO", respondió Nik conciso y tajante, desde sus diferentes redes sociales, sin miedo alguno frente al intento de amedrentamiento.

Nik contra Dalbón - Libertad de expresión.jpg

Baby Etchecopar, indignado por el juicio a Nik: "No se puede ni hacer un chiste político"

En su editorial diario, este lunes Baby Etchecopar cuestionó que Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner, quiera llevar al dibujante Nik a juicio por un chiste sobre el atentado a la vicepresidenta. "Ahora no se puede ni hacer un chiste político", advirtió.

WhatsApp Image 2022-08-18 at 23.16.12.jpeg El editorial de Baby Etchecopar

"Uno quiere contemporizar pero no te ayudan porque en la desesperación nos siguen ganando los trolls por un lado, las prohibiciones por el otro. No hay que darles bola a las redes sociales".

"El chiste de Nik le cayó mal a Dalbón. Ahora no se puede ni hacer un chiste político. Argentina se tiene que vestir de luto".

"La desesperación que tienen por salvarse de la Justicia como una anguila mojada".

"El kirchnerismo usa la democracia nada más para llegar al poder, y no puede ser sin diversidad de ideas".

"En este país hicimos un esfuerzo bárbaro para que no haya ni un problema de convulsión interior ni sangre. Estamos sujetando a estos locos de mierda mercenarios para que no haya sangre. Y la oposición sigue tibia. Hay que pararse de manos, porque se van a llevar hasta los humoristas".