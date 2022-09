Inesperado giro del supuesto hijo de Shakira ante el escándalo mundial

Sobre cómo se entero que era adoptado, el muchacho a quien llamaron Pedro en la entrevista aseguró sobre Alarcón: "Yo recuerdo siendo niño de 4 años, que fue con 4 amigos a buscarme. Nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me jaló duro y me miró a a los ojos. Y a mí esa mirada no se me olvida". Al tiempo que agregó: " Mucho tiempo después, mis papás adoptivos hablaron del tema y sin querer escuché todo: 'que él era mi papá y que me iban a llevar a verlo para que se diera cuenta cómo estaba'".

Supuesto hijo de Shakira se desdice.jpg El joven que primero aseguró ser el hijo no reconocido Shakira y Santiago Alarcón, ahora se desdijo al menos sobre la cantante.

En tanto, sobre la información que se ha difundido frente a su mamá, Pedro deslizó: "Hubo una tutela hace 4 años mas o menos, donde yo me confié de una persona que decía que era mi mamá y yo le creí sin saber. Entonces la puse ahí por error". Y afirmó que mucha gente habla sin saber lo que realmente pasó, así como también que Alarcón está manipulando la información y diciendo mentiras y falsedades que no son.

Asimismo, consultado sobre si tiene pruebas genéticas que avalen sus dichos de la supuesta paternidad de Alarcón y Shakira, explicó que desde hace tiempo viene intentando llegar al actor para pedirle un ADN. Pero con relación a si también ha intentado buscar a la cantante, el joven ahí se desdijo al confirmar que nunca lo hizo. Y volviendo sobre el tema de la tutela, donde repitió que se confió de lo que le dijeron para mencionar al actor y la cantante como padres, disparó "Porque Shakira no es mi mamá, o que yo sepa no... el que sabe es él", admitió visiblemente confuso y titubeante.

El supuesto hijo de Shakira rompió el silencio en la televisión colombiana

Como si no tuviera bastante con la escandalosa separación de Gerard Piqué en los últimos meses, ahora a Shakira le apareció un supuesto hijo suyo no reconocido y fruto de una supuesta relación con el actor colombiano Santiago Alarcón. La bomba estalló con la denuncia pública que el actor hizo a través de sus redes sociales.

Según Alarcón, el joven asegura que tanto el actor colombiano como Shakira son sus padres, quienes lo habrían entregado en adopción en el año 92. Si bien no actuó de inmediato, lo que no soportó el actor fue que el joven llegó a violar la seguridad del su lugar trabajo, en ese momento, el artista empezó a temer por su vida y por la de su familia.

Shakira supuesto hijo y Mario Alarcón.jpg Un joven colombiano asegura ser el hijo de Shakira y el actor colombiano Santiago Alarcón.

Así las cosas, el programa de espectáculos colombiano Lo sé todo (Canal 1) contactó al supuesto hijo, del que por el momento no se conoce el nombre, quien dio su versión y mostró la documentación de la demanda al actor por la que pide la millonaria suma de 835 millones de pesos por daños y abandono.

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré ”, aseguró el muchacho y confirmó la demanda si bien admitió que “Ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”.