Conmoción: murió Ozzy Osbourne, a los 76 años

La partida de Ozzy Osbourne representa una pérdida profunda para la música y la cultura popular global. Millones de fanáticos y artistas alrededor del mundo recuerdan con admiración a un músico que no solo definió un género, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del rock.

Ozzy Osbourne y “The Osbournes”: el reality que mostró otra faceta del príncipe del metal

Más allá de su carrera musical, Ozzy Osbourne se convirtió en un fenómeno televisivo con el reality show The Osbournes, que se emitió entre 2002 y 2005. El programa mostró la vida cotidiana del cantante junto a su esposa Sharon y sus hijos Kelly y Jack, revelando un lado más humano, divertido y caótico, muy distinto al personaje oscuro y rebelde que había construido sobre el escenario. Este formato pionero marcó un antes y un después en la televisión de celebridades y acercó a Ozzy a una audiencia mucho más amplia.

El éxito de The Osbournes no solo potenció la imagen de Ozzy y su familia, sino que también popularizó el género de reality shows familiares en todo el mundo. A través de momentos espontáneos, discusiones y situaciones entrañables, el público pudo conocer mejor la dinámica familiar y entender la complejidad y el carisma de Ozzy, consolidando así su lugar como un ícono tanto en la música como en la cultura pop.

La despedida de Ozzy Osbourne de sus fans por problemas de salud: su última aparición en un escenario

En febrero de 2023, Ozzy Osbourne anunció el fin de su carrera de giras, diciendo que ya no estaba en condiciones físicas de afrontar los rigores de los viajes y los shows. En un comunicado, admitió: “Mi cuerpo está físicamente débil”, tras someterse a múltiples cirugías, tratamientos de células madre, sesiones intensivas de rehabilitación y terapias especializadas. Reconoció que todo ese desgaste lo llevó a cancelar las fechas restantes de No More Tours II, y expresó el pesar que le causaba decepcionar a sus fanáticos.

Aunque se retiró de las giras, Ozzy no se alejó por completo del escenario. Su última aparición fue el 5 de julio de 2025, en el histórico concierto de despedida Back to the Beginning, en Villa Park (Birmingham, Inglaterra), junto a los miembros originales de Black Sabbath. Allí, sentado en un trono debido a sus limitaciones físicas, ofreció una emotiva postal final que reunió a más de 40.000 espectadores y generó más de 5,8 millones de streams simultáneos, consolidando un cierre inolvidable para su carrera.