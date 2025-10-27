La bronca de Grego Rossello porque MasterChef Celebrity no salió al aire a último momento: "Pasó algo"

En tanto, al aire en el streaming Grego Rossello anunciaba un tanto sorprendido: "Me lo acaban de confirmar por WhatsApp, estaba esperando por eso no podía decirlo: hoy no va a haber MasterChef Celebrity. No se enojen conmigo, es lo único que les pido, ni con Tefi Russo".

“Pasó algo que no es culpa de Telefe. Se había programado que los resultados estén antes (de las elecciones) y todo se extendió, no tengo una explicación ni voy a hacer una bajada política al respecto. Me divertí mucho igual”, agregó el influencer con humor.

A lo que Tefi Russo explicó sobre esa situación: "Les juro que nosotros no tenemos la culpa pero yo me he divertido mucho. Hubiésemos preferido saberlo antes, hubiésemos preferido quedarnos en esa situación de casa". Y Rossello comentó indignado y sonriendo: “Yo vivo a una hora de acá, chicos. No vivo cerca”.

En tanto, Wanda Nara anunció desde las redes sociales ante este cambio de programación a último momento: "El programa de hoy se pasa para el lunes, prepárense para una noche increíble". Finalmente, tras la extensión de la cobertura por las elecciones, el ciclo fue reemplazado después por un programa ya emitido de Por el Mundo de Marley.

Valentina Cervantes habló del rumor del supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández

Santiago Sposato contó en el programa A la tarde (América Tv) los detalles del supuesto mensaje que tiempo atrás le habría enviado Wanda Nara a Enzo Fernández y que derivó en el enojo de Valentina Cervantes.

"Les pido que viajen conmigo a enero de 2023, Argentina tenía unos días por ganar el Mundial y Enzo Fernández y su familia deciden pasar unos días en un conocido country de Zona Norte", indicó el periodista.

"Se dio la casualidad que era donde estaba pasando Wanda Nara también su verano. Cuando Wanda lo vio, torso desnudo, shorts, agarró su celular, lo buscó en instagram y le habría escrito...", continuó sobre esa supuesta historia que habría desatado el enojo de la modelo con la animadora.

Luego, en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre comentó el enigmático texto que le habría enviado Wanda a Enzo: "El mensaje decía: 'te vi caminando por el barrio, si querés escribime'".

Valentina Cervantes habló después sobre cómo se lleva con Wanda Nara en MasterChef Celebrity y enfrentó la versión que se instaló: "El ida y vuelta que vieron ustedes, me preguntó y yo le dije, no hay ningún problema con Wanda".

"Lo genera más la gente, yo no tengo ningun problema, no me hizo nada a mí", afirmó. Y sobre el supuesto mensaje de la conductora a su pareja, Valentina Cervantes comentó: "Que yo sepa no he visto ningún mensaje pero bueno... A mí Enzo nunca me habló de nada de eso".

"Ni le pregunté, mirá si lo voy a molestar a Enzo por una boludez. No pregunté antes cosas peores, imaginate ahora", concluyó la modelo firme ante ese rumor que se instaló.