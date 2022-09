Sofía Jujuy Jiménez se reencontró con un amor del pasado

“La pareja se había separado, supuestamente, en enero de 2021. Ella decía que no le podía seguir el tranco porque se la pasaba viajando, y así lo exige la agenda del polo. Pero ahora todo cambia y coincidieron en Saint-Tropez, en Francia”, aseguró destacando que se dio en un lugar absolutamente exclusivo.

Embed

La panelista del ciclo, Cora de Barbieri, se preguntó: “¿Qué relación tiene Jerónimo con su ex pareja?”, a lo que rápidamente el periodista explicó de que: “Ella es rockera, es Sofia “Chule” Von Wernich, una figura que los de 20 saben quién es, y el ex de ella (Sofía “Jujuy") es del Potro, por eso comparten empuñaduras”, señaló haciendo referencia un término que se utiliza en el tenis.

jujuy2.jpg

El mal momento de Sofía Jujuy Jiménez en Barcelona: le robaron todo

Sofía Jujuy Jiménez se tomó dos semanas y se fue rumbo a Europa para visitar amigos y disfrutar del calorcito que les toca a esa zona del mundo en esta época del año.

La modelo recorrió varias ciudades hasta llegar a Barcelona, donde no la pasó nada bien. La gran ciudad española está sufriendo una ola de inseguridad y Jujuy fue una de las víctimas.

En sus redes sociales, Jujuy contó cómo fue el robo de su billetera: “Me robaron la billetera, tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas”.

“Me quiero matar porque todavía me quedan días de viaje. Ya tramité el tema de las tarjetas, que las bloqueen y me manden unas nuevas. Tengan un cuidado enorme porque no te das cuenta y te la roban en un segundo”, dijo y añadió que tiene la esperanza de que aparezcan sus documentos.