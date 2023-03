L-Gante denunció discriminación en el aeropuerto de Berlín: "Burla, sarcasmo y prepotencia"

El artista de General Rodríguez se mostró enfurecido tras quedar varado sin poder viajar para dar un show y explicó qué fue lo que le pasó.

“Nos hizo perder tiempo, perdemos trabajo y todo. Estamos en Berlín, tendremos que quedarnos reclamando a Iberia y lamentándonos", indicó Elian Valenzuela.

Y agregó: “Esta persona trabaja con una actitud racista, por ser sudamericanos y prepotencia por tener la autoridad de un vuelo. Hizo todo lo posible para no dejarnos volar para ir a trabajar!”.

"Tienen este tipo de personas trabajando en atención al público. Acuden a la burla, el sarcasmo, la discriminación, la prepotencia y mal trato!", siguió muy enojado.

Y cerró: "Por su falta de sentido común nos hizo perder el vuelo para ir a cumplir nuestras obligaciones, una agenda programada con meses de anticipación. Una falta de respeto y profesionalismo de parte de la aerolínea tener un personal así es quien nos hizo perder el vuelo”.

Daniela de Gran Hermano 2022 reveló la reacción de Thiago tras el mensaje que le mandó L-Gante

Tras pasar por el exitosísimo reality de Telefe, Gran Hermano 2022, a Daniela Celis claramente le cambió la vida. Y con la fama comenzaron los intentos de levante virtuales, tal que como se estila por estos tiempos.

Así la morocha contó días atrás que L-Gante le había mandado un mensaje privado a su cuenta de Instagram, y los versiones de romance no tardaron en aparecer.

En tanto, recientemente Daniela reveló cómo reaccionó Thiago, su compañero de GH con el que inició un romance, al enterarse del mensajito virtual del referente de la cumbia 420.

"¿Qué pasó con L-Gante?", le preguntó Pampito a la modelo en Mañanísima, Ciudad Magazine, el programa de cable que comanda Carmen Barbieri.

"Nada. Es un personaje L-Gante. Yo había subido un video bailando su música. Él lo descargó y lo subió a su Instagram, y me puso 'si pinta...'. Y estallaron las redes", explicó Dani sin mucho misterio.

Además contó que el artista urbano primero le mandó un mensaje efímero y después un audio picarón: "El mensaje efímero desapreció. Después me mandó un audio chiquito, en el que me silbaba y me decía algo más", detalló.

"Después él dijo que había sido al revés, que yo le había mandado a él. Pero yo, bicha, le hice foto al chat con el celular de mi hermana", disparó.

Rápido de reflejos, el periodista quiso saber entonces si "¿Thiago se puso celoso?", y con una sonrisa de oreja a oreja Celis respondió: "A Thiaguito no le gustó mucho la situación. Me dijo 'decile que estás conmigo'. Pero L-Gante sabe que nos estamos conociendo. Es parte del show".