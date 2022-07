La angustia y llanto de Melody Luz cuando supo que debía abandonar El hotel de los famosos

alex melody captura 1.jpg La despedida de Alex Caniggia y Melody Luz en El hotel de los famosos (El Trece).

Pero lo más emotivo fue el momento en que el Emperador, tras asegurar que ahora se queda más solo que perro malo, la tomó de la mano y la alentó, en medio de su dolor físico y su angustia por la situación. "Sos una gladiadora, ya ganaste, te amo, sos lo más lindo que me voy a llevar del reality, si gano o no los 10 palos... sos vos, no lo 10 palos: te amo", le declaró Alex a Melody dándolo el más tierno de los besos.

Como era de esperarse, tremenda declaración de amor terminó por quebrar a la bailarina. Allí Melody Luz se despidió de Caniggia destacando que "Alex se hace el duro, el pelado botón, pero tiene un corazón enorme y nadie puede decir lo contrario", afirmó. Y concluyó diciéndolo "Estoy orgullosa de ser tu novia y tu compañera... a pesar no llegar a la final, te llevo a vos y te espero afuera".

El video de Alex Caniggia y Melody Luz mientras tienen sexo delante de sus compañeros

Después de la reconciliación por el ataque de celos de Alex Caniggia tras enterarse del beso que Melody Luz se había dado con el cocinero, Santiago del Azar, cuando ya habían comenzado a estar juntos en El hotel de los famosos (El Trece), los chicos no perdieron el tiempo y volvieron a dormir juntos como lo venían haciendo.

Lo cierto es que hasta ese momento solían tener intimidad en la suite del hotel, ya que por lo general uno u otro solía ganar los desafíos de huéspedes. Pero sucede que a esta altura de la competencia, donde quedan sólo 6 participantes, ahora duermen todos juntos ya que incluso se cerró el área del staff.

Alex Melody sexo captura.jpg Melody Luz y Alex Caniggia estuvieron de novios durante dos meses en el reality de El Trece.

Así las cosas, pudo verse anoche a Melody Luz y Alex Caniggia compartiendo la habitación con el resto. Con sus dos camas unidas, de repente Martín Salwe los expuso al grito de "Uy, mirá el p**t duro cómo fue a la búsqueda... Dios es un p***o duro de m****a, lo odio", añorando sus noches con Emily Lucius. Y mientras los chicos hacían lo suyo, el locutor siguió chicaneándolos. "Che, b****o, está Walter, aflojen un toque. Walter, mirá eso", disparó. Mientras Queijero se quejó "No, no quiero ver eso... Che, es un programa familiar esto".

Mientras tanto, Melody se justificó en el back de El hotel de los famosos reconociendo que a ella y su novio no les importa el qué dirán. "Bueno, como saben a Alex y a mí no nos importa nada. Y en esta noche tenemos voyeuristas", concluyó sin vergüenza alguna.