La contundente respuesta de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester ante los rumores de crisis e infidelidad

A raíz de toda esta situación, desde el mismo ciclo televisivo fueron a buscar a la conductora de C5N para consultarle acerca de la supuesta amante de Osvaldo y su actitud dejó sorprendidos a todos.

“Hola Dani, no se si viste en Socios que se hablaron de unos chats de Daniel Osvaldo con un chica, en Instagram. ¿Pudiste ver algo?”, expresó la cronista cuando cruzó a Daniela a la salida de su trabajo.

Sin embargo, la periodista se negó a dar declaraciones y entró rápidamente a una camioneta que la estaba esperando. Al abrir la puerta del vehículo, se pudo ver que quien estaba al volante era Daniel Osvaldo, y ambos se dieron un beso frente a las cámaras dejando en claro que todo estaba bien en la pareja.

Aseguran que Daniel Osvaldo engañó a Daniela Ballester: las escandalosas pruebas

Hace unas semanas, Daniel Osvaldo blanqueó su romance con la periodista Daniela Ballester y se muestran inseparables desde las redes sociales.

Lo cierto es que en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, se conoció el testimonio de Florencia Pertini, una instructora de yoga, quien dijo que se habla hace tiempo por Instagram con el ex futbolista y que él hace unos días le pidió su número de teléfono.

Ahí, se dio una charla hot entre los dos en la madrugada donde intercambiaron fotos y videos desnudos pero que nunca se vieron en persona.

“Nosotros hablamos el lunes pasado y el anterior, después de su cumpleaños. En pandemia nos mensajeamos, pero no nos conocimos en persona. Ahora volvimos a hablar”, explicó la mujer en diálogo con el periodista Matías Vázquez, quien trabaja en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y aclaró: “Fue todo por Instagram, hasta que en un momento me pidió mi número. Hubo un intercambio de videitos, sí. Yo te puedo mostrar mensajes, pero que esto lo salga a confirmar él”.

En la conversación vía WhatsApp, Daniel Osvaldo le decía: “Gracias, bella. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿En qué andas vos?”. Y luego, cuando la charla y fotos fueron subiendo de voltaje, él le decía que tenían que verse para concretar. "Me volvés loco", le confesó.

“Me pidió si le mostraba cómo estaba vestida, yo le mandé una foto y él me mandó varios videos desnudos. Es esto que se llama ‘sexting’”, remarcó Florencia sin vueltas y sostuvo no hacerse problema si él esta en pareja o no. "El que es pirata muere pirata", sentenció.