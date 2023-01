La decisión de Marina Abiuso tras ser cuestionada en las redes por la cobertura del caso Lucio Dupuy en TN

En Twitter, el nombre de la columnista de TN se volvió viral ya que, ante las criticas que recibió, decidió dar de baja su perfil en dicha red social.

En el sitio de TN, la periodista publicó un artículo, donde se defendió de los ataques. "No leí a nadie defender a las asesinas de Lucio Dupuy, ciertamente yo no las he defendido. Ni por mujeres, ni por feministas, ni por lesbianas. Y sin embargo muchos publicaron lo contrario y crearon una noticia falsa que probablemente nunca termine de desmentir", explicó Abiuso en la nota.

"No quiero hablar de mí. Sí quiero aprovechar este interés en el caso de Lucio para poner foco en la desprotección absoluta que viven las infancias que no tienen la suerte de estar en familias amorosas", agregó.

Y siguió: "Hay un problema: el feminismo no es un movimiento vertical, no existe una única voz autorizada. Hay corrientes, divisiones internas, diferencias profundas. De hecho hace rato que se habla de 'feminismos' en plural para intentar contenerlos a todos".

"Aquellos detractores pueden pasar y servirse como en un buffet: siempre encontrarán a alguna autoproclamada feminista que diga lo que ellos quieren repudiar. Y si no, la inventan", finalizó.

La drástica decisión de Luciana Geuna sobre su futuro en Telenoche

La periodista Luciana Geuna decidió dar un paso al costado y dejar la conducción de Telenoche, confirmó Ángel de Brito en un posteo en su Twitter. "Renunció @lucianageuna a Telenoche", escribió el conductor de LAM (América TV).

La salida de la reconocida figura de El Trece del noticiero emblema del canal se da tras abrupta salida de su compañero, Diego Leuco, que también optó por dejar de ser parte de las señales de Artear.

“Dejar Telenoche es toda una decisión, porque es una de las marcas más importantes de la tele”, había dicho Ángel en LAM al confirmar la renuncia del periodista.

En principio, al menos por estos días, Nelson Castro y Dominique Metzger quedaron a cargo de la conducción de Telenoche. Con el correr de los días, se verá si ellos quedan como figuras del noticiero central de El Trece o buscan una nueva dupla.