La dura frase de Soledad Silveyra sobre Jorge Rial: "No tiene..."

La actriz recordó por qué quedó enojada con el periodista. "Fue muy cruel conmigo. Sacó un tuit... cuando estaba La Niña Loly en el Bailando. Yo le dije a Loly algo de la canción que le tocó: 'Ya volverá...'", rememoró.

Ese comentario de Solita no fue del agrado de Rial. "Publicó un tuit que decía: 'A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'. Entonces, dije: '¿qué es un rifle sanitario?'. Lo fui a buscar y 'un rifle sanitario' es un rifle que se usa para matar a animales que tienen peste. ¡Fue excesivo!", sostuvo.

Al finalizar, Solita remarcó que, después de eso, no lo perdonó. "Fue muy cruel. Me dolió. Nunca me lo crucé. Tampoco quise ir a su programa", cerró.

Gastón Trezeguet dio su veredicto: ¿quién es mejor conductor de Gran Hermano? ¿Jorge Rial o Santiago del Moro?

Gastón Trezeguet participó en la primera edición de Gran Hermano (Telefe) y, aunque no ganó, se instauró como el histórico estratega del reality. Hoy, es productor de TV y panelista de los debates.

En una entrevista con La Nación, el ex GH respondió lo que muchos se preguntan en las redes sociales: ¿quién es mejor conductor? ¿Santiago del Moro o Jorge Rial?

"Lo que tiene Santiago no lo tuvo absolutamente ningún conductor, eso de generar una empatía y una química con el público, con nosotros, con los participantes que salen", sostuvo.

Respecto a Rial, Trezeguet fue tajante. "No era muy querido ni por los chicos ni por los de afuera. Es más, creo que hasta ahora le está pegando a Gran Hermano y ni es conductor", consideró.

Finalmente, el ex GH destacó que se siente muy cómo como panelista de los debates de Gran Hermano 2022. "En realidad a mí lo que más me interesa es hacer bien mi trabajo que es de panelista en el programa, es lo que más me llena de satisfacción", cerró.