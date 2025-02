La dura respuesta de Facundo Ambrosioni a Morena Rial tras su grave acusación

"Primero que nada, nunca haría algo para lastimarlo a Fran. Es más, soy el primero en que piensa en él y prioriza el bienestar de él", comentó Facundo Ambrosioni.

Y remarcó: "Nunca sucedió eso de que le prohibí las llamadas o le dije cosas en contra porque no me corresponde y no dañaría algo de mi hijo".

Luego, confirmó cuándo fue la última vez que Morena Rial vio a Francesco: "Hasta la última vez que lo vio que fue el 2 de diciembre, capaz que se confundió en las fechas, lo llevé yo y lo fui a buscar, por eso me sorprendió un poco".

"En diciembre cuando Fran se quedó esperando no llegó ningún mensaje. Es la actitud de cada uno como padre, cada uno sabe qué hace y qué no", comentó.

En esa línea, Facundo dejó en claro que nunca obstaculizó el contacto de ella con el pequeño: "Siempre está la predisposición de que lo pueda ver, como el año pasado, podía verlo en el acto de fin de año de Fran, pero no vino. Nunca alguien le dijo que no podía venir, al contrario, sería lo mejor para Fran".

"Te puedo mostrar los mensajes con las fechas que lo llevaba, lo traía, lo buscaba, tengo todo. Por eso me quedo tranquilo de cómo soy como padre y cómo cuido el bienestar de él", finalizó el padre de Francesco en paz con su accionar pese a los dichos de Morena.

Morena Rial reapareció en un programa de televisión después de estar más de una semana detenida en una comisaría luego de participar del robo a una casa y recuperar la libertad a través de la excarcelación extraordinaria.

En una charla mano a mano con Carmen Barbieri, la joven se refirió al tirante vínculo con su ex Facundo Ambrosioni, padre de su hijo Francesco, y contó hace cuánto no ve al pequeño.

"Estamos que no lo puedo ver todavía. Con Francesco también estuve todo el tiempo cuando era chiquito y después bueno tuve estos problemas", reconoció la hija de Jorge Rial en el programa Mañanísima, El Trece.

Y aclaró: "No se comunica conmigo (Facundo). Para que me conteste el teléfono estamos tres días, para que me deje hablar con Francesco 5...".

"Facundo fue en su momento una persona importante en mi vida. Fue la causa por la que me pelee con mi papá así que te podrás imaginar todo lo que lo quise", destacó Morena Rial.

"Lo respeto, es el papá de mi hijo. A mi hijo lo mantiene mi papá, él lo tiene pero mi papá paga todo", dijo. Y apuntó: "Le llenan mucho la cabeza al nene y él sufre mucho. Yo no lo haría eso a él porque le hacen daño al nene, no a mí".

"Cuando llamo a Francesco, él le quiere sacar el celular para que no hable conmigo, el nene se pone mal y llora. Se angustia y yo estoy en Buenos Aires, estamos lejos. Yo le pido que no se angustie... pero bueno", reconoció Morena Rial.

Y en cuanto a la tenencia del pequeño, la hija de Jorge Rial aclaró: "La tenencia la tenemos los dos lo que marcaron es que el centro de vida de Francesco esté en Córdoba donde tiene sus actividades y amistades porque los dos vivíamos ahí".

"No quiere decir que yo mañana no pueda pedir que sea el centro de vida de Francesco acá, por ahora estamos así", agregó firme. Y admitió hace cuánto no ve a Francesco: "Desde el 20 de diciembre que no lo veo, bastante. Fran cuando sea más grande va a decidir con quién quiere estar".