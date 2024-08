La extraña técnica de Juana Repetto para bajarle la fiebre a su hijo: "Contacto con la tierra y el sol"

“Lo primero que se me vino a la cabeza, después de todo lo aprendido en las charlas con el doctor especialista en conductas saludables, fue proponerle una actividad al aire libre para que tuviera contacto directo con la tierra y con el sol”, continuó Juana.

Y detalló: “Habremos estado media hora o un poco más trasplantando una plantita que trajo del cole, cuando terminamos pidió entrar a ver TV. Ok, siempre escuchar el cuerpo. Se tiró en el sillón y le pregunté si se sentía mejor, me dijo que sí, que le seguía doliendo la cabeza, pero menos. Le pregunté si le podía volver a tomar la temperatura, me dijo que sí. Adivinen....”.

En el video de la publicación se lo puede ver al hijo mayor de Juana apoyando sus pies descalzos en la tierra y más, tarde, caminando (con calzado) por la calle con el sol de fondo.

Por último, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto remarcó: "Estoy compartiendo una experiencia personal, no es una recomendación. Si se encuentran en una situación similar consulten con su médico de confianza".

Juana Repetto_fiebre hijos.jpg

Juana Repetto le respondió a una seguidora que la tildó de "desagradable" y se solidarizó con María Becerra

Desde sus historias de Instagram, Juana Repetto reflexionó sobre las críticas que recibe y se solidarizó con la cantante María Becerra, quien decidió cerrar sus redes sociales por un tiempo indeterminado a causa del hate.

La influencer, a través de la cajita de preguntas y respuestas de Instagram, seleccionó un comentario de una seguidora que decía: "¿Por qué sos tan desagradable?", y con un video le respondió.

“Lo primero que voy a decir es que el 90 por ciento de sus mensajes son positivos, hermosos... A mí, compartir los mensajes que me halagan me da un poco de vergüenza, lo que sí respondo un montón de preguntas con amor”, comenzó diciendo.

“Me parece que está bien también mostrar esto, para que ustedes del otro lado sean conscientes de toda la mier… que recibimos las personas que elegimos compartir lo que sea, cada uno en su rubro, a través de las redes sociales”, continuó.

Acto seguido, la actriz comentó: "Hoy leí que María, que es una cantante mega exitosa, se retira de las redes sociales porque no se está bancando emocionalmente toda la mier… que recibe”.

Luego, volvió a mencionar su caso y contó enojada: “Sin ir más lejos, le dicen ‘pelot…’ a mi hijo, ¿entendés lo que digo?”. Y agregó: "El que siempre te tira mier…, ya viene haciéndolo desde siempre. Aparece en cada foto, en distintos temas y solo para tirarte mier…”.

Inmediatamente, Juana mostró la cuenta de la seguidora que la insulta desde hace tiempo y expuso los comentarios que le hizo: “Ridícula, estúpida”; “¿De qué trabajás? Porque con lo fea que sos, ni para prostituta”, entre otros.