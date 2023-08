La fuerte revelación de Vero Lozano sobre su vínculo con Susana Giménez

"Sí, eso se dijo, pero yo no creo que ella haya dicho eso. Me parece que ella está mucho más elevada que eso. No creo que diga eso", sostuvo la mujer de Jorge 'Corcho' Rodríguez, ex de Susana.

"¿Alguna vez en complicidad tuvieron esa posibilidad, fuera de cámara, de hablar?", quiso saber el notero. "Ella de hecho ha venido a mi casa en Uruguay, la hemos llevado con Jorge en helicóptero, y a Teté (Coustarot) a la casa que vendió hace poquito o el año pasado, sí", reveló.

"¿Vos, Teté, Corcho y Susana?", repreguntó el cronista. "Sí", afirmó Vero con entusiasmo. "Ella tenía que ir a su casa, y Jorge le dijo 'si querés, vení, yo te llevo'", contó sobre cómo fue. Y para cerrar el periodista le preguntó si Susana había hecho algún chiste. "No, pero le gustó mucho el piloto", remató divertida.

Embed

Susana Giménez aclaró por qué Luis Miguel está tan cambiado y muchos piensan que es un doble

En medio del increíble debate que se instaló sobre la identidad de Luis Miguel al verlo tan cambiado ni bien puso un pie en suelo argentino, y sobre todo luego del primero de los 10 shows previstos en Buenos Aires al ni siquiera saludar al público y limitarse a cantar un tema tras otro durante dos horas y media, Susana Giménez confirmó que es él.

Lo cierto es que las versiones de la existencia de un doble de Luismi se multiplicaron en las últimas horas. Pero la diva de los teléfonos, que ha entrevistado al Sol de México desde que era adolescente y lo conoce a la perfección, salió a echar por tierra todas esas versiones.

Susana Giménezcon Luis Miguel - jovenes.jpg

Consultada por Jonatan Viale desde LN+ sobre si estaba al tanto del curioso debate instalado, Susana Giménez no hizo más que asegurar indignada “Siempre dicen los mismo ¿Cómo no va a ser Luis Miguel?”, al tiempo que argumentó sus palabras confiando: “Yo lo recontra conozco. Estuvo mil veces en el programa y soy re fan”.

Asimismo, explicó que el tremendo cambio físico de Luis Miguel es “Porque bajó 20 kilos, gracias a Dios, que le vino bárbaro”y agregó contundente: “Por supuesto que es, ¿Cómo no va a ser? además la voz... que es lo que lo califica”.

Por último, la diva argentina sentenció “Es, por supuesto que es. Al estar más flaco, la nariz parece un poquito mas grande... nada más”, dando por finalizado el debate.