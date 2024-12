La inesperada iniciativa de L-Gante para esta Navidad: "Me levanté con toda la onda"

Luego, dio los pasos a seguir y explicó: “Responde esta historia con alguna frase cumbia 420 y tu alias. Se van 100 mil pesos antes de las 4:20 de la tarde. Ya sabés. Felices fiestas”.

"Buen día gente turra, pásenme su alias", reiteró por escrito en el mismo video.

De esta forma, Elián obtuvo el alias de muchos de sus seguidores para luego sortear entre ellos al ganador del dinero, y así depositárselo en su cuenta.

La escandalosa llegada de Wanda Nara y L-Gante a la Argentina: "Maleducado"

Wanda Nara y L-Gante llegaron a la Argentina después de que la mediática acompañó a su novio a un viaje a Chile por trabajo y protagonizaron un tenso momento ante las cámaras del ciclo Intrusos, América Tv.

La pareja no se mostró con muchas ganas de contestar las preguntas que le hacía el notero Rafa Juri. "No te voy a contestar", advirtió la animadora.

"Hablemos dos minutitos mientras vamos caminando nos conocemos hace veinte años. ¿Piensan en un futuro en convivir? ¿Escuchaste las declaraciones de Icardi que dijo que le habías sido infiel? ¿Tenés algo para decir al respecto?", insistió el cronista en medio de su labor.

"Nada para decir", dijo Wanda Nara. Ahí, Elian Valenzuela irrumpió con una desubicada pregunta: "Si fueses un insecto, ¿cuál serías?".

"No sé, ¿vos cuál serías? Yo no te ofendo a vos, a vos te ofendió Mauro Icardi y me estás ofendiendo a mí, me parece que no es muy L-Gante lo tuyo, a pesar de que tenés ese nombre", le contestó el notero.

"Es un juego de preguntas", comentó L-Gante. A lo que el periodista le marcó firme: "No es un juego de preguntas es una mala educación de tu parte".

"Nunca me enojé con la pregunta, que tengan buenas noches", dijo Elian. A lo que el cronista cerró: "Sos un maleducado Elian".