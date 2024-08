La inesperada polémica que se desató tras el encuentro de Nicole Neumann y Mica Viciconte

Y es que luego de la fiesta, todos compartieron en sus redes sociales distintas postales del evento, sin embargo, una imagen en particular desató una inesperada polémica por un gesto de Mica.

Lo cierto es que con su atuendo, la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) lució una imponente cartera blanca de Louis Vuitton, que generó opiniones encontradas entre los usuarios de Instagram, que la acusaron de buscar llamar la atención.

"¿La cartera tomó la comunión?", "Cuándo queres figurar a como de lugar", "Mica era el día de ella, tenías que llamar tanto la atención", "La cartera era parte de la familia", "Que ganas de mostrar la cartera", fueron algunas de las reacciones.

Mica Viciconte irá a la Justicia por un reclamo millonario: los detalles

En las últimas horas la panelista Mica Viciconte sorprendió al postear en sus redes sociales un pedido de justicia del abogado Pablo Castillo en referencia a una causa que la tenía como protagonista.

“Venimos por la presente a formular denuncia por la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 172 del Código Penal y cualquier otro delito que pudiese surgir a raíz de la presente investigación”, expresaba el documento publicado.

A raíz de la incertidumbre que esto generó, el abogado Roberto Castillo, también involucrado en la causa para acompañar a la panelista, dio detalles acerca de la situación.

"Mica alquiló una casa en un barrio cerrado y puso sus propiedades como garantía. Al momento de firmar el contrato, el dueño (abogado) aprovechándose del desconocimiento de ella le prorrogó la competencia a Santa Fe", amplió en diálogo con Pronto.

Además, explicó: "El contrato decía que la casa estaba en unas condiciones óptimas lo cual no era cierto. Al momento de ingresar Mica le avisa al dueño sobre estos desperfectos y le dicen que no se preocupara, que no se los iba a reclamar. Cuando termina el contrato de alquiler, Viciconte pinta la casa íntegramente y la devuelve a la persona que le envió el dueño".

"Esta persona le reclama a Mica montos siderales, de hoy actualizado serán unos 20 millones de pesos en concepto de roturas de las cosas que ya estaban rotas al inicio. Y a su vez no le reintegra el depósito. Lo que hicimos fue denunciarlo por estafa por retención indebida acá en Buenos Aires", concluyó.