La insólita estrategia de Cata y Furia para enloquecer a Licha en Gran Hermano

El martes, Furia lo acusó de llevar y traer información. "Esta no es tu casa, es la casa de todos. No como más nada que cocine este tipo (por Licha) y no me vengan a llamar para comer. Yo hago lo que se me cante. Hay comida para todos. Me puedo cocinar sola. Hace dos meses que vengo comiendo lo que a él se le canta cocinar", le dijo Juliana a Lisandro.