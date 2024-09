La insólita técnica que usó Aixa con Eugenia para ganar la inmunidad en Survivor Expedición Robinson

Las últimas dos en aguantar fueron Aixa y Eugenia Propedo. Y ahí, en ese momento de máxima concentración, la circense le preguntó a la ingeniera: "¿Estás cansada, Euge?"

Uno de los participantes que ya estaba eliminado comentó: "Te está haciendo la psicológica".

Marley, además, había agregado a la consigna que las jugadoras mantuvieran el equilibrio con los brazos cruzados. Eugenia, al responder, movió los brazos y perdió. "Uy, perdí", dijo Propedo.

El conductor le dijo: "No te frustes porque hiciste un muy buen trabajo. Estuviste muy bien igual. Fue un error que a cualquiera le puede pasar de que uno conteste y mueve los brazos".

Fiesta en Survivor Expedición Robinson: quiénes son los participantes que anduvieron a los besos

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), los participantes pudieron sacar el foco del juego por un rato y distenderse con una fiesta que hicieron en medio de la isla.

"Hoy quiero besos entre todos", les dijo Mauro Guarnieri a sus compañeros antes de que suceda la fiesta. "Esta noche somos todos amigos, nos olvidamos de las estrategias, de las rivalidades", comentó Aixa Legarreta en su entrevista individual.

"Tenía expectativas, sabía que podían pasar cosas", aseguró Martina Musillo, quien capítulos atrás había admitido que le gustaba Agustín Pérez.

En tanto, Mauro describió: "Había collares para ponerse, había para pintarnos, había instrumentos para tocar porque no había música y también había alcohol".

En la fiesta, mientras todos estaban bailando, Mauro y Juan Pablo Busilachi se dieron un pico. "A mí se me cumplió el sueño que tenía desde el día 10 más o menos, que era besarme con Juan Pablo. Lo hicimos en tono de broma, obviamente. Me encanta que Juan Pablo no tenga una masculinidad frágil, sino que se puede prestar a este tipo de cosas y no se siente menos hombre", comentó Mauro.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos. Otra parejita también se besó: Martina y Agustín. "Agus estaba medio tímido y me dice 'bueno, dame vos el beso'. Entonces le agarré la cara y yo le encajé un pico", detalló la estudiante de periodismo deportivo.