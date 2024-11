La letal crítica de Brian Sarmiento a Mauro Icardi por el escándalo con Wanda Nara: "La va a pasar mal"

“100 por ciento es eso, esas lesiones son todas psicológicas", indicó Brian Sarmiento sobre la rotura de ligamentos cruzados y meniscos en la rodilla derecha que sufrió hace unos días el futbolista del Galatasaray.

Y lo comparó con su experiencia personal: "Me rompí el tobillo, tengo una placa y se rompieron los tendones, y me lo hice casi solo en un partido. Estaba viviendo una parte de desamor, que me dejaron y se comportaron mal. Eso me afectó un montón. Los fines de semana van a descargarse con vos y cuando te tocan el corazón con la persona que amas te daña”.

"Mauro también es el culpable por meterse en una relación así de la manera que se metió, sabía que podían pasar estas cosas", disparó Brian Sarmiento en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

“El futbolista está expuesto a que se aprovechen de uno: los representantes, dirigentes, las mujeres que elegimos. Te pensas que el amor es eso, salir con la que está de moda en la tele, tener un súper auto y hacer lujos”, continuó.

Y siguió firme en su dura crítica a Mauro Icardi: "A mí me pone triste porque la va a pasar mal. Ella (Wanda) es brava y defiende lo suyo y está muy bien, es muy buena en lo que hace. El culpable principal es él".

"Para él debe ser re frustrante y ahora se debe estar poniendo en el lugar de Maxi (López) y debe estar diciendo: lo que habrá sufrido este pibe. Es como que el karma vuelve. Todo lo que construyó en el fútbol se va a ir, ojalá que no, pero se va a quedar medio en bol..", cerró picante Brian Sarmiento.

El papá de Mauro Icardi rompió el silencio y se mostró preocupado por la separación con Wanda Nara

La escandalosa separación y conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece escalar día a día y desde Rosario se conoció el revelador testimonio de Juan Carlos, el padre de Icardi.

Desde el programa Intrusos, América Tv, fueron en busca de la palabra del padre del futbolista, quien respetuosamente accedió a dar unas palabras a Pablo Layús.

"No quiero ser un maleducado pero yo lo que tengo que hablar ya lo hablé con Wanda y con Mauro", precisó Juan Carlos. Y reconoció que no está teniendo contacto con su hijo desde que llegó a la Argentina: "En estos días no tengo relación".

"Preocupado por la lesión, me preocupa", indicó sobre la lesión que enfrenta Mauro Icardi y dejó en claro: "Para toda mi familia siguen abiertas (las puertas de su casa)".

Juan Carlos sostuvo que "hace un tiempo" no ve a sus nietas (Isabella y Francesca) y contó que él está "tranquilo y trabajando".

En cuanto la escandalosa separación de Wanda y Mauro y la grave denuncia contra su hijo, el padre de Icardi comentó: "No sé, es cosa de ellos".