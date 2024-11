La madre de L-Gante compartió fotos inéditas y presentó al hermano desconocido del cantante

LGante, Claudia Valenzuela y su otro hijo Yamil.jpg

Claro que en otra fotografía L-Gante posó junto a su hermano en el íntimo festejo de sus 40 años, donde se mostraron sonrientes y abrazados para demostrar la excelente relación que mantienen. Así como en otra de las postales de la publicación, puede verse a Claudia posando sonriente y feliz mientras abraza a su hijo mayor.

Como era de esperar, rápidamente la publicación se llenó de saludos y cariñosos mensajes de los followers de L-Gante y su mamá. “Hermosa familia. Se merecen lo mejor”; “Gran persona Yamilito”; “Qué lindo, muchas felicidades para ustedes”, fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en el posteo, que en pocas horas logró más 2900 "me gusta" en la cuenta personal de la mamá de L-Gante, donde también fotografió a su hijo mayor junto a su pareja y sus hijos.

Se supo desde cuándo Wanda Nara y L-Gante están de novios

Luego de la intensa catarata de críticas que recibió tras blanquear su noviazgo con L-Gante, en medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi, hace unos días Wanda Nara habló por primera vez sobre su vida privada.

Fue a través de una extensa charla con Yanina Latorre que la mayor de las Nara aclaró varios puntos sobre su relación con Elián Valenzuela, y la angelita detalló la conversación este miércoles en LAM (América TV). “A Wanda le molesta que la juzguen por salir con un chico de 24 años. Ella me dice, ‘yo ya sé que él es diferente a mí, que se expresa distinto, que tiene otra manera de vivir, pero yo me enamoré’”, confió de entrada Latorre.

Al tiempo que agregó: “Ella me dijo que es una relación seria, que ella le planteó y lo habló con él que necesita títulos, poner fechas y un vínculo. Ella es la novia de Elián, le guste a quien le guste. Tienen una fecha para festejar aniversario. Se pusieron de novios el día anterior de la fiesta de Bake Off, hace 11 días”.

“Me dijo que ese día se puso de novia, o sea, pudo haber pasado cosas antes. Se puso de novia el 1° de noviembre y que por eso fueron por primera vez juntos a esa fiesta de Bake Off, porque ella está separada hace meses”, señaló entonces Yanina sobre la fecha que Wanda y L-Gante definieron como inicio formal del noviazgo.

Así como también transmitió la explicación que Nara le dio sobre su comportamiento. “Me dice, ‘entiendo que es confuso porque en estos meses largos me costó mucho cortar el vínculo y todavía me está costando mucho’. También me dijo que le está costando mucho sostener esta separación por Mauro, porque parece que no lo entiende o no lo asume. No me habló mal de él, ni lo criticó, ni lo humilló en ningún momento”, reveló.

Y por último, la angelita concluyó señalando que Wanda “dice que también es confuso porque hace poco cuando vino Mauro acá, hace tres o cuatro semanas, ellos se mostraron juntos. Que ella se bloqueó con L-Gante de las redes, y el otro se calentó cuando Elián fue al programa de Susana Giménez, porque en ese momento volvió a intentarlo con Icardi y esa fue la última vez”.