La muerte que golpea a Eva Bargiela y la desgarradora carta que escribió

"Cada día que va pasando lo que parecía una pesadilla se empieza a volver realidad. Probablemente mi vida nunca vuelva a ser igual. Porque se fue la persona que le ponía alegría y amor a todo", continuó a corazón abierto.

eva bargiela despedida madre.jpg

Y remarcó sobre su amada madre: "La que dejaba de lado cualquier cosa con tal de vernos felices. La que estaba en cada detalle, en cada momento, disponible 24/7. Pero no solo para nosotros, sino también para sus amigos, compañeros de trabajo, pacientes, e incluso desconocidos. Cualquier persona que necesitara una mano, ella estaba ahí, dispuesta a darle las dos. La persona más noble que existió en esta tierra, la del amor incondicional".

"La que me enseñó a luchar por mis derechos y defender y respetar los de los demás. La que me enseñó a ser solidaria y pensar siempre en el otro. La que me enseñó a ser fiel a mis principios. La que me enseñó a nunca bajar los brazos más allá de las adversidades. La que junto a papá me enseñaron el valor de la familia, del amor y la lealtad", siguió Eva Bargiela.

"Todavía no puedo creer que esto haya pasado. Que esto sea verdad. Pero prometo dar lo mejor de mí para poder estar bien y honrar a lo que dedicaste tu vida: hacernos felices a papá, Mavi, Lupe y a mi", comentó con mucho dolor.

Y cerró: "Te voy a extrañar infinito vivianita. Por favor guíame desde donde estés. Mándame fuerza que no va a ser fácil. Te voy a necesitar todos los días a cada minuto. Prometo hacer todo para que estés orgullosa de mí. Todos dicen que la vida sigue, pero yo no sé cómo se hace sin vos".

eva bargiela madre 4.jpg

eva bargiela madre 2.jpg

eva bargiela madre 1.jpg

La sorpresa de Eva Bargiela a Gianluca Simeone en el día de su cumpleaños

Hace aproximadamente dos meses Eva Bargiela comenzó una historia de amor con el futbolista Gianluca Simeone y este martes festejaron juntos el primer cumpleaños de él con una reunión familiar en Madrid.

Si bien la modelo siempre se muestra muy activa en las redes, desde que confirmaron su relación la misma no había realizado ningún posteo de la pareja. Sin embargo, para esta ocasión decidió sorprender a su novio y le dedicó unas palabras.

Eva Bargiela cumpleaños de Gianluca

A través de un carrusel con tiernas fotos de último viaje juntos, Eva habló como nunca del amor que siente por él y expresó: “Hoy cumple años él, que hace mis días lindos y la vida simple. Feliz cumpleaños mi amor, todo es más alegre al lado tuyo".

Por otra parte, el reaccionó al posteo y además compartirlo en sus historias dejó un dulce comentario para agradecer sus palabras. “Gracias por hacerme feliz todos los días. Te amo”, afirmó Gianluca.