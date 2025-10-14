El polémico video privado que Wanda Nara publicó con sus hijas que podría desatar la furia de Mauro Icardi

Embed

No sólo fue motivo de discusión en las redes el hecho de que una casa en la que viven menores de 8 y 10 años esté repleta de gente a medianoche y con ellas aún levantadas siendo que deben levantarse a las 6 de la mañana para cumplir con sus obligaciones escolares, sino que fue otro el eje de la controversia.

Lo cierto es que a lo largo del paneo que hizo Wanda en el video que subió a sus historias virtuales de Instagram y casi de inmediato borró, se puede ver a Martín Migueles acariciando la espalda de una de las hijas de Mauro Icardi, dormida en un sillón.

Pero claro que eso no fue todo, porque además en la polémica imagen se detecta la mano de Wanda sobre la de Migueles, corriéndola en señal de corrección o resguardo al salir en plano. Claro que lejos de pasar desapercibida esta situación, las capturas de viralizaron inmediatamente. Porque a pesar de Nara había eliminado las imágenes, el periodista Gustavo Mendez señaló este detalle no menor en sus redes sociales.

Tras ello, desde el mundo virtual muchos son los que aseguran que esta situación podría desatar la ira de Mauro Icardi, quien desde hace meses intenta infructuosamente, y por todos los medios legales, restablecer el vínculo con sus hijas aduciendo que no llevan una vida ordenada junto a Nara. ¿Será este video una prueba más del futbolista para seguir pidiendo la restitución internacional de Francesca e Isabella? ¿Será por eso que, percatada de este posible nuevo feroz enfrentamiento, decidió borrarlo?

Cómo fue el picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López en el debut de MasterChef Celebrity

Este lunes comenzó una nueva temporada de MasterChef Celebrity por Telefe, con Wanda Nara al frente del programa y la inesperada participación de Maxi López, su exmarido, entre los concursantes. El reencuentro frente a las cámaras generó un clima particular, mezclando tensión y humor desde los primeros minutos.

La interacción entre Wanda y Maxi arrancó con un comentario directo de la conductora: “Maxi, viniste. Te animaste”. “Me animé”, respondió él, mientras el resto de los participantes celebraba la escena. Sin perder el tono filoso, Wanda agregó: “Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás? ¿No cocinás?”.

El exfutbolista no tardó en contestar con ironía: “Estuve casado una vez y era todo congelados”. Wanda replicó con humor: “Ahora aprendí un poco”, y Maxi reconoció entre risas: “Sí, estás mejor que yo, seguro”.

Más adelante, en su entrevista individual, López se mostró abierto sobre sus sensaciones en el estreno: “Si tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba de cien”. También comentó sobre el desafío de enfrentarse al reality: “Algo tuve que aprender con mis chicos después de tantos años. Ahora no está solo el jurado, sino también está Wanda”.

El intercambio entre la conductora y su exmarido dio inicio a una temporada cargada de momentos inesperados, risas y complicaciones en la cocina, prometiendo que la dinámica entre los participantes famosos mantendrá a la audiencia pendiente de cada detalle.