La palabra de Dalma Maradona tras la separación de la jueza Julieta Makintach: "Me da mucha vergüenza"

En sus declaraciones, Makintach aseguró que se trataba de una operación para sacarla del caso, cuando le preguntaron por esto, Dalma respondió: “La verdad que yo pensaba igual que ella hasta que vi los videos. En un principio cuando decían que se viste provocativo, a mí que se vista provocativo no me dice nada de su trabajo, no voy a juzgarla por su forma de vestir, pero hay claramente un documental donde se habla de mi papá. Entiendo que su defensa sea decir que no es ilegal, pero es una cuestión de decoro, un juez no tendría que haber dado permiso a unas personas para entrar a grabar y que esas imágenes salgan por todos lados, me parece que no es justo para el juicio que se estaba llevando a cabo“.

“No sé cuál es la opinión de los otros jueces, que creo que se quieren despegar de ella y decir que no tenían nada que ver. Creo que, más allá de lo que yo quiera o no, me parece que todos los que están acusados no quieren que ella esté ahí y la verdad que con esto del documental les da el derecho a decidir”, dijo sobre la situación.

Cuando esto se grabó todavía no había una decisión tomada, en un primer momento, la magistrada tomó la decisión de no apartarse del caso, pero finalmente se tomó la decisión de correrla del caso y queda la duda de que sucederá con todo el proceso.

El audio que expone el negocio millonario detrás del documental fallido sobre el juicio por la muerte de Maradona

Este lunes en DDM (América Tv) hablaron del polémico documental fallido sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

En el ciclo señalaron que pedirán excluir a la jueza Julieta Makintach, involucrada en la realización de dicha producción.

En el programa de Mariana Fabbiani compartieron un audio de Verónica Ojeda, ex pareja del astro, que denunció un negocio detrás del documental en cuestión.

"Estamos muy tristes. Siguen lucrando con el nombre de Diego Armando Maradona. Es una vergüenza", manifestó.

Marina Calabró sumó información y precisó que se habla de una cifra millonaria vinculada a la realización del dicho documental.

"Verónica sabe que esto no fue gratis. Sabe la versión de los 25 millones de dólares. Ella sabe que alguien pagó, alguien cobró y alguien repartió", advirtió la periodista.