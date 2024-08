La picante confesión de Ximena Capristo sobre su relación con Paula Chaves: "Nunca hubiera sido..."

“En realidad, los amigos eran Gus y Pedro, y cuando ellos (el actor y su mujer, Paula) venían a casa, yo les cocinaba”, arrancó contando la angelita para dejar en claro que la amistad era entre su marido y el esposo de la modelo.

Ximena Capristo - Paula Chaves - Padro Alfonso - captura LAM.jpg

“Pero nunca en mi vida hubiese sido amiga de Paula Chaves, te soy sincera, porque no tenemos nada en común”, agregó filosa Ximena ante el asombro de todos en el piso del ciclo de América.

Al tiempo que concluyó argumentando su sincericidio al explicar que Paula" es otra realidad de mujer que no tiene que ver conmigo. No estoy hablando mal de ella, simplemente estoy diciendo que no hubiese sido amiga si Gus no sería amigo de Pedro. Tenemos distintas ondas. Pero sí, obviamente, siempre fui muy respetuosa porque ellos me recibieron muy bien en la casa y yo los recibía muy bien en mi casa también”.

Embed

Ximena Capristo reveló el tremendo apodo que le pusieron a Pedro Alfonso junto a Gustavo Conti

El año pasado se supo que la relación entre Pedro Alfonso y Gustavo Conti se terminó luego de una temporada de teatro en 2017 en Villa Carlos Paz con la obra Abracadabra.

Fue Ximena Capristo quien ventiló el motivo que desató el fin de la amistad. "Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”, aseguró la morocha en el programa de Ángel de Brito, LAM.

Desde en Socios del espectáculo (El Trece), la ex GH reveló pormenores del tenso vínculo entre ellos durante los meses que hicieron ese espectáculo.

pedro alfonso ximena capristo gustavo conti.jpg

"Pero Gus realmente venía mal. Me decía ‘el pibe no me habla’. Pedro le pedía ‘no me hables más flaco’. Y fue algo de la noche a la mañana", detalló Ximena Capristo.

La ex GH reveló que el clima entre los integrantes de Abracadabra no era nada bueno. "En realidad no le hablaba a nadie”, advirtió y mencionó que los integrante de ese elenco usaban un "apodo" para referirse al protagonista y su malhumor.

Al finalizar, Ximena mencionó que el marido de Paula Chaves se disculpó con Conti, pese a que el vínculo no volvió a ser el igual. “A fin de año de ese año Pedro lo llamó por teléfono directamente a Gustavo y le dijo ‘perdoname por todo lo que pasó’. Para ellos quedó todo bien. Saldado”, concluyó.