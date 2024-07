La picante respuesta de Mariana Brey a Barby Franco luego de su sensual chichoneo con Fernando Burlando

Así las cosas, entrevistada por Intrusos (América TV), Mariana Brey se refirió al tema e intentó bajarle el tono al enojo de Franco. "No estoy al tanto de que Barby está enojada", declaró de entrada.

Fernando Burlando y Mariana Brey en la mesa de Mirtha Legrand - captura Intrusos.jpg

Al tiempo que el cronista le recordó que "ella dijo que no le había gustado el chichoneo que tuvieron en lo de Mirtha", a lo que la periodista explicó: "Bueno, pero no fue nada del otro mundo. Fue una pregunta de Mirtha que nosotros manejamos con humor y nos reímos de la situación. Le explicamos que ya pasaron muchísimos años. Como dijimos ahí mismo: 'Éramos muy jóvenes'".

En tanto, sobre si Burlando le mencionó alguna incomodidad sobre el asunto, Mariana Brey fue tajante. "No, Fernando es muy relajado. Nos conocemos hace muchos años. Tengo una relación con él de mucha amistad. No fue ni más ni menos que lo que pasó al aire. No pasó nada antes ni después del aire", aseguró.

Por último, ante la consulta del notero de América sobre si se había comunicado con la mujer de Burlando para aclarar lo ocurrido, Mariana Brey concluyó picante: "No, no hablamos pero mil veces me la he cruzado y mil veces hemos charlado. Ahora, después de lo que pasó en lo de Mirtha, no sé. Eso ya es algo que nos excede a nosotros".

La furia de Barby Franco con Mirtha Legrand y Mariana Brey: "Desubicadas"

Hace un par de semanas, Fernando Burlando coincidió con Mariana Brey en la mesa del almuerzo televisivo de Mirtha Legrand, donde Chiquita hizo ciertos comentarios que molestaron por demás a Barby Franco, actual pareja del abogado.

Lo cierto es que la diva de los almuerzos hizo referencia al antiguo romance entre el famoso abogado y la periodista, precisamente cuando Brey mostraba su look. “¿Reconoce ese cuerpito, doctor?”, deslizó pícara Mirtha, al tiempo que Burlando atinó a responder: “Yo no miro”.

Mirtha Legrand, Mariana Brey y Barby Franco.jpg

Así, días después consultada sobre el tema por las cámaras de Intrusos (América TV), Barby Franco no dudó disparar visiblemente molesta: “La periodista y la señora un poco desubicadas. Ponete un poquito del lado mío con una bebé”, expresó con gesto adusto.

Asimismo, sobre la reacción y el comportamiento de su marido en ese incómodo momento televisivo remarcó que fue "Re ubicado, re caballero... pero la señora y la periodista no. Al pedo, ya está”. Por otro lado, Barby confió que no habló con Burlando sobre esta comentario poco feliz. “Hoy en día priorizamos mucho la familia. Boludeces no”, dejó en claro.

Por último, la modelo deslizó que “era obvio lo que iba a pasar. En otra situación capaz que me hubiese subido al tren, hecho quilombo, todo, pero hoy en día está Sarita y hay que priorizar otras cosas”, y concluyó asegurando: “Me tuve que atar la lengua y los dedos para no escribir. Ganas tenía”.

Cabe recordar que la poca onda entre Barby Franco y Mariana Brey lleva varios años. Más precisamente desde que en 2019, cuando de repente la periodista contó en televisión que años atrás había tenido un romance con Burlando, comentario que a la modelo le pareció innecesario y tras un breve cruce mediático, lo cierto es que la enemistad quedó declarada hasta el día de hoy.