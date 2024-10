La profunda reflexión de Soledad Fandiño tras su diagnóstico de cáncer de mama: "Hoy decido..."

“A veces, el cambio empieza por fuera, pero se siente muy profundo por dentro. Mi cuerpo cambió, pero a su vez sé que gracias a eso está sanando. Me acepto y me voy adaptando a este nuevo presente. Hay días mejores que otros, a los días de incertidumbre los reconozco, me abrazo, los atravieso, y sigo adelante. No puedo darme el lujo de pensar de manera negativa. No quiero”, comenzó escribiendo la modelo en el epígrafe de una publicación de Instagram con dos fotos de ella sonriendo.