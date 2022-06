La reacción de Estefanía Berardi al recibir una fuerte crítica al aire

"Insoportable Estefi. ¿Quién se cree que es?", leyó en vivo Berardi, motivando la sorpresa de la conductora y Pampito.

Tomando con humor la crítica de una espectadora, Estefi respondió: "A mí me gusta leer todo porque me divierte y es que aparte no me importa, así que lo leo".

"Le ponen 'insoportable, Estefi'. ¡Me muero!", reaccionó Carmen Barbieri entre risas tras el sorprendente comentario de la televidente.

Y Berardi agregó: "Te imaginas si a Pampito le leo un comentario que no le gusta...". Y Pampito acotó al respecto: "Tiro el mate contra la pantalla".

Estefi Berardi, víctima de la inseguridad

Estefi Berardi contó en LAM que vivió un hecho de inseguridad en su departamento, en el barrio porteño de Palermo. "Esto pasó anoche, cunado yo estaba en el programa", comentó la panelista del ciclo de Ángel de Brito.

Estefi reveló que entró en shock cuando descubrió que habían ingresado a su propiedad: "Llegué y no podía abrir la puerta. Estaba trabada con el sillón. Era un desastre todo", detalló.

De inmediato, la panelista llamó a la Policía: "Los llamé y me fui porque pensé que estaban adentro. Después, me enteré que ya se habían ido. Revolvieron todo en nueve minutos", precisó.

Estefi espera que pronto puedan dar con los autores el hecho: "Fueron dos personas. Ingresaron por el balcón del vecino, que es un departamento vacío. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad y ahora están en poder de la policía", añadió.

Por último, la panelista mencionó qué fue lo que se llevaron: "Me robaron joyas, pero nada de valor. Yo tenía una caja fuerte trucha, con poca plata, que la sacaron y se la llevaron. También me faltó una computadora y una máquina de masajes", finalizó.