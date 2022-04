La reacción de la China Suárez cuando le preguntaron por Mauro Icardi: "Mi intención..."

Fue entonces que las imágenes se ve como el cronista intenta acercarse a Eugenia sin mucho éxito: “Hola Euge, ¿cómo estás? Te saludo con buena onda”. Sin embargo, la ex de Benjamín Vicuña lo ignoró por completo.

“¿Por qué no querés hablar? ¿Querés aclarar algo o desmentir algo? ¿Sentiste que hicieron una carnicería con vos?”, fueron las consultas del periodista. A lo que Eugenia se mostró muy molesta: “¿Me preguntás de verdad por qué no quiero hablar? Mi intención es no hablar”.

“¿Es por eso que le llegó a Yanina sobre que supuestamente volviste a escribirle a Mauro?”, insistió el notero. Pero Suárez optó por el silencio y retirarse del lugar: “No quiero hablar. No sé ni quién es Yanina”, cerró, tajante.

Embed

China Suárez aclaró la polémica frase que desató un cruce con un intendente

Esquiva a hablar con los medios, salvo que sea estrictamente necesario, esta vez la China Suárez se lanzó a responder preguntas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram sabiendo que una de las consultas seguras sería la de su supuesta polémica frase 'Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte', que tanto escándalo generó no sólo con la prensa sino con el propio intendente de esa localidad, Juan José Mussi.

Así, claramente con ganas de hablar, a su manera por supuesto, cuando le consultaron "¿De verdad dijiste la frase de doña Rosa de Berazategui?", la China Suárez no dudó en responder tajante "No. Ya lo dije, sigo sin entender. Además no soy de zona norte, nací en Capital", dando así su versión del lugar de donde se reconocer oriunda.

Desde sus historias de Instagram, la China Suárez negó haber dicho la polémica frase "No soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte", aclarando que es de Capital.

Pero claro que esa no fue la única declaración que quiso hacer la polémica actriz, porque también eligió para responder por qué no estará en la segunda parte de la novela de Polka, ATAV. "Estuvimos hablando pero no puedo por fechas. Me hubiera encantado. Están armando algo lindo. Igual, lo miraré desde casa" sostuvo sobre el tema; mientras que también contó sobre la canción con la que se lanzará como cantante que "Rufi es mi fan número 1 desde que es así de chiquita. La escuchan Rufina y Magnolia en el ato y me la piden cada vez que subimos" y anunció que saldrá en el segundo semestre.

En otras de sus historias la China Suárez habló de su relación con su ex suegra, y su lanzamiento como cantante.

En tanto, para echar por tierras los rumores de que se lleva mal con su ex suegra, la mamá de Benjamín Vicuña, publicó una foto con ella y aseguró que es "Falso. La amo, siempre fue tan buena conmigo y mis hijxs. Hemos compartido viajes, salidas, todo". Y sobre su estado de ánimo, confió que estuvo desaparecida porque "A veces sufro mucho y me meto para adentro. No sé otra manera de hacerlo", deslizó a modo de meta mensaje.