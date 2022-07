La reacción de las hijas de Fernando Burlando a la llegada de un hermanito

“Yo me llevo mejor con ellas que con el padre”, contó Franco en una entrevista y reveló cómo fue el momento de contarles que llegaba el hermanito: “Fueron las primeras en enterarse de la noticia y se pusieron muy contentas de tener una nueva criatura en el hogar a la que, seguramente, mimarán mucho”.

Sobre su papá, Delfina contó el año pasado a la revista Gente: “Me gusta que maneje su vida como quiera. Lo entendí de grande lógicamente. A veces la exposición lo excede a él y puede recaer en otras personas, pero no es su culpa. Todo lo que haga, si lo hace feliz para mi va a estar bien siempre”.

Franco está de 16 semanas de gestación, 4 meses, y contó que ya sabe el sexo del bebé. Además, se realizó el estudio genético, por el momento prefiere mantener el misterio al respecto.

Barby Franco sorprendió a todos al contar qué hará con la placenta de su bebé

Hace unos días, en La noche del domingo, Barby Franco confirmó que está esperando un bebé, fruto de su relación con Fernando Burlando.

“¡Habemus bebé!”, anunció la modelo en el programa de América TV.

El lunes en LAM, Barby sorprendió al contar qué piensa hacer con la placenta de su bebé.

"Me da mucha intriga el tema de la placenta", señaló la invitada. "¿Te la vas a comer?", le preguntó Ángel de Brito. "Me gusta el chinchulín y me dijeron que es muy parecido al chinchulín", respondió la mujer de Burlando.

Barby destacó que tiene muchas virtudes. "Además, son buenísimos los beneficios que trae", resaltó.

Pese a que se mostró segura, la modelo advirtió que todavía no está cien por ciento convencida de hacerlo. "Todavía no estoy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Es dijeron que es muy bueno", sentenció.