La reacción de los ex Gran Hermano ante la sorpresiva eliminación del Chino

En la tribuna estaban los ex participantes de Gran Hermano. La mayoría de ellos confiaban que El Chino iba directo a la final, sin escalas, luego de haber eliminado a Furia, días atrás, con una diferencia abismal a su favor.

En un video que circula en las redes se ve la reacción de Catalina, Hernán, Virginia, Agustina, Damián y Mauro quedaron en shock tras conocer la decisión de la gente. Juliana, en tanto, celebró que su jugaba desde el exterior sirvió para dejar a los Bro en placa y propiciar este desenlace.

La respuesta de Nico sobre la falsa boda con Flor en Gran Hermano que pone en riesgo la relación

Al igual que en la edición anterior en Gran Hermano, Santiago del Moro le preguntó a Bautista Mascia si aceptaría participar de una falsa boda con Denisse Gonzalez. A los pocos días, el conductor le hizo la misma propuesta a Nicolás Grosman, que está en pareja con Flor Regidor, y a Martín Ku, que está en novio con Marisol Sosa Unzaga.

"El Big" quiso saber si Nico estaba seguro de dar ese paso con su pareja. El muchacho se sinceró y, con su respuesta, puso en duda la solidez de su vínculo con Flor.

"Es una situación rara, ¿viste? Ayer Santi me dice eso (en el vivo) y yo, obviamente, le digo que sí. ¿Qué le voy a decir? 'No, Santi dejá de pelotud...'. Tampoco le voy a decir que no. Ya sé que me mira un país entero", expresó.

Nico no se mostró muy seguro, pero aceptó la propuesta. "Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es para cag... de risa. Es más show que otra cosa", agregó.

Tras las palabras de su novio, Flor explotó en el piso de Gran Hermano. "Si él supiera todo lo que lo banqué acá afuera, lo bien que hablé de él y lo que lo quiero. Fui la única de acá afuera que lo bancó, que hizo rifas y todo", exclamó.