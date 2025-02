La reveladora carta que Wanda Nara le dedicó a L-Gante por San Valentín

wanda nara.jpg

"Vos me ves una perfección que no me veo, pero me da seguridad. Nunca nadie se había fijado en mis ojos, en mis pecas. Nunca había estado tanto tiempo sin maquillarme, poniéndome solo un gloss que me sacás de los besos que me das. Sos la persona más generosa y atenta con los suyos que jamás conocí, y me da orgullo. Aprendo de vos a gastar los ahorros en un viaje con amigos porque esa es la mejor manera de gastar dinero para vos: en viajar en motorhome para que entren todos y dejar el avión privado para que el viaje sea más largo y divertido", siguió.

En el posteo, Wanda parece pegarle con indirectas a su ex, Mauro Icardi. "Me enseñás que quizás darle un poco de dinero a la gente que pide en la calle les cambia el día. Me enseñás que una mamá feliz baila y juega con más ganas con sus hijas. Me enseñaste que la lealtad vale más que el dinero. Me enseñaste a vivir el presente, a destapar las botellas que guardaba para una ocasión especial para festejar el presente", continuó.

wanda nara 3.jpg

En las últimas líneas, la mediática reconoce qué fue lo que los unió. "Me enseñaste que, a pesar de la diferencia de edad que nos distancia, nos unen los valores, los sueños, lo que dejamos atrás pero no olvidamos. Porque cada día que te necesité estuviste, como el amigo incondicional que fuiste conmigo. Porque volví a sentarme en la vereda. Sos el novio más atento, hermoso y tierno que podía imaginar. Te amo porque me duele la cara de reírme, de cantar juntos, de los besos que me das y te doy. Porque en esta y en otras vidas quisiera volver a vivir nuestra historia de amor", concluyó.

Crédito: RS Fotos.

La China Suárez provocó de la peor manera a Wanda Nara tras el lanzamiento de su nuevo tema con L-Gante

Ya es sabido que la feroz guerra entre Wanda Nara y la China Suárez no se limita a quién se queda con el amor de Mauro Icardi. Viajes, casas, fotos, outlooks y hasta videoclips son una especie de competencia a muerte entre la mediática y la actriz, y quedó demostrado este jueves.

Lo cierto es que ayer por la tarde, Wanda lanzó junto a L-Gante una reversión de Amor Verdadero, canción que un año atrás presentó con Icardi como protagonista del videoclip, en un evento en la Costanera con todos los medios presentes.

En tanto, la ex Casi Ángeles no se quedó atrás y precisamente durante la misma jornada anunció desde sus Instagram Stories su participación en el videoclip de la canción Money, de Mhtresuno y Alan Gómez. En las imágenes se la ve a Suárez con uno de los músicos viajando en ascensor y bailando en una sala de espera.

Embed

Sin duda, se trata de una clara mojada de oreja para Nara dado que la mediática también tiene un tema con ese nombre. Puntualmente fue la tercera canción que lanzó Wanda en su carrera musical, y los que saben aseguran que estaría dedicada a la China, con la que ya estaba enfrentada luego del Wandagate.

Por aquel entonces las frases del tema de Wanda que llamaron la atención fueron “¿Te gusta cómo soy? ¿Te gusta copiarme, mi amor?”, en una clara referencia a esta costumbre de competir tanto en las publicaciones, como en el resto de las actividades. Vale recordar que en su momento Nara aseguró que la China quería "su vida".

Cierto o no, la realidad es que a casi cuatro años del Wandagate actualmente Nara está separada de Mauro Icardi y es la China Suárez la pareja del futbolista con la que se muestra feliz y enamorado.