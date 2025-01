La sincera charla de Jenifer y Chiara tras su sorpresivo regreso a la casa de Gran Hermano

En medio de la expectativa por los caminos que tomarían ambas al compartir nuevamente la casa, la historia del triángulo amoroso dio un giro inesperado y ambas pudieron hacer las pases con una sincera charla.

“Me dijo que ella no viene por mí, que ella vio todo y yo sé contra quien tiene que ir, que no soy yo", les contó Chiara a Sopa, Carlos y Claudio sobre lo que habló con la ex mujer de Ricardo Centurión.

Además, aseguró: “Las dos coincidimos en que no es la idea pelearse o rebajarse con una mujer por un chabón, que yo siempre se lo dije y coincido”.

Las cosas se complicaron para Chiara Mancuso luego de que reingresara a Gran Hermano 2024 (Telefe) Jenifer Lauría. La hija del exjugador de la selección argentina no disimuló su incomodidad ante la presencia de la morocha y tomó una firme postura.

"No puedo creer la secuencia", le comentó Claudio Di Lorenzo a Chiara enfrente de Ulises Apóstolo y Katia 'La Tana' Fenocchio en el patio. "Esto es un montón", expresó Mancuso.

"Cómo le encanta meter cizaña a Brian, es increíble", lanzó La Tana. "Tranqui", le dijo Claudio a Chiara. "¿Estás incómoda?", le preguntó Katia a la jugadora.

"Sí, obvio", afirmó Chiara. "Te entiendo", le respondió La Tana. "Todo el tiempo estuve incómoda", reconoció. "Y cuando se fue te aliviaste un poco", sumó la rubia. "Y... un toque sí", le comentó.

"Sí, igual ahora los saco a los dos", reveló Chiara. "Está bien hablar con los dos", opinó Claudio. "No, los saco de la casa", aseguró la participante. "Pero tranquila, con inteligencia. Lo único que quiero es que no estés mal", le sugirió el terraplanista.

"Vos tenés que poner las cartas sobre la mesa. Eso tenés que hacer. Porque si él está todo bien acá y todo bien allá...", sumó Katia. "También es cómo se comporta él. Ahora ella llegó con todo, sabelo", remarcó Claudio.

"Aparte sabe todo de afuera", subrayó la amante de las motos.