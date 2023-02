La tajante postura de Juan tras la salida de Alfa de Gran Hermano 2022: "No me sumo a su circo"

"Yo no voy al debate porque no me voy a sumar al circo de este muchacho. No me cae bien y no me gustan las cosas que hace", expresó el taxista en LAM (América TV). De todos modos, la producción finalmente logró convencerlo.

En el ciclo de Ángel de Brito, Reverdito apuntó fuerte contra la producción de Gran Hermano 2022. "Me parece que lo inflan", señaló el ex GH luego de ver el debate de Alfa con los analistas.

"A mí me mataron por estar con cara de cu... en la casa. Y a este muchacho no lo midieron con la misma vara", remarcó el taxista. Y consideró que los panelista de GH le tuvieron piedad. "Protagonizó situaciones graves y no le dijeron nada", añadió.

Al finalizar, Reverdito dijo que Gastón Trezeguet fue el único que le "paró el carro". "Gastón fue el que mejor estuvo y le dijo las cosas en la cara", concluyó.

La drástica decisión que anunció Tomás Holder de Gran Hermano 2022 en sus redes

En las últimas horas, en un video que subió a sus historias en Instagram, Tomás Holder de Gran Hermano 2022 anunció una sorpresiva decisión sobre sus redes sociales.

El ex participante del realtiy de Telefe dijo que se alejará por un tiempo del contacto con sus seguidores porque sufre de ataques de pánico y necesita enfocarse en su salud.

"Grabo esto para todos mis seguidores. Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", expresó Tomás en dicha publicación.

Por último, el ex GH precisó que se encuentra contenido por sus afectos cercanos. "Voy a estar mejor y, por unos días, no voy a subir cosas. No se preocupen. Estoy bien. Volví a mi ciudad. Estoy en mi casa, con gente que me quiere, con mi familia. Nada. Un beso a todos", cerró.