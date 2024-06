La total incertidumbre de Licha de Gran Hermano tras salir de la casa : "Un mundo nuevo"

Y sobre cómo fue que se decidió a postularse al casting, el hombre de Lomas de Zamora reveló: "No tenía Tik Tok y jamás había grabado un video. No tenía idea de la vida de influencer y de repente me encuentro en un momento muy feliz pero con muchas incertidumbres. Tanto de disfrutar al máximo todo esto lo que tenga que durar. Y quiero capacitarme para poder empezar a generar mi carrera, ya sea en la actuación, el modelaje o donde sea. Estoy feliz viviendo esta nueva experiencia".

licha furia gran hermano.jpg

"Nunca me había animado a anotarme y mis amigos me empujaron. Hace muchos años me venían diciendo: 'Che, vos tenés que dedicarte a esto, no te vemos trabajando en un banco toda la vida o atrás de un escritorio '. En todos los trabajos que tuve, siempre mis compañeros de laburo me decían lo mismo. 'Flaco, ¿Qué estás haciendo acá? ', me preguntaban. Por mi personalidad y por cómo le doy bola a la apariencia y al cuidado personal, nadie entendía qué hacía laburando en finanzas", continuó.

Admitió que un amigo lo convenció para que mande el video con su presentación: "Lo envié sin imaginar que me iban a llamar. Ni de casualidad pensé que me iban a convocar. Estaba convencido de que se anota tanta gente, que la chance es una en un millón. Por eso, soy tan agradecido con la oportunidad que me dieron".

Y reveló que se la jugó invirtiendo dinero en su anterior trabajo, del cual fue desvinculado y que eso lo afectó mucho: "Había invertido los ahorros de toda mi vida ahí y aunque me hicieron un reperfilamiento de pago a cinco años, aun no cobré nada. Es cuando la empresa te dice que no tiene liquidez para pagarte ahora pero que en cinco años te podría llegar a pagar. No cobré nada yo ni los clientes que tenía. Laburé en relación de dependencia para esa empresa".

"Tenía familiares y amigos que habían invertido también ahí por conocerme a mí. Esa culpa a mí me aquejaba mucho. La plata mía te diría que fue lo que menos me importó. En el medio de todo eso, conocí a Mili, mi novia", finalizó Licha de Gran Hermano.

licha gran hermano.jpg

El picante ida y vuelta entre Lisandro Navarro y Laura Ubfal en pleno de debate de Gran Hermano

Este jueves Lisandro Licha Navarro, uno de los últimos eliminados den Gran Hermano, Telefe, generó un explosivo momento durante el debate del reality picantear cara a cara a Laura Ubfal, una de las analistas del ciclo, por su incondicional apoyo a Juliana Furia Scaglione.

El tenso cruce entre ambos sucedió tras exponer en el envío la dura pelea entre la doble de riesgo y Virginia Demo luego de la prueba semana de Big Brother, donde Licha señaló, entre asombrado e indignado, el partidismo de Ubfal hacia Furia, generando un fuertísimo ida y vuelta.

Pero el punto álgido del enfrentamiento ocurrió cuando Agostina Spinelli deslizó que Virginia perfectamente podría ser una competidora fuerte para enfrentar a Furia en la próxima gala de eliminación, lo que generó una carcajada irónica por parte de Laura Ubfal.

“Me sorprende el fanatismo de Laura hacia Furia”, disparó Licha desde un costado del estudio, que generó la inmediata y picantísima respuesta de la periodista al retrucarle: “No es fanatismo, veo un espejo, mi amor”.

Frente a ello, Lisandro argumentó con el último expulsado de la casa ahí presente: “Lo que le decís a Joel de Paloma no es lo mismo, porque es muy difícil no hablar de una persona cuando está todo el tiempo hostigándote y llevándote al límite. Como el otro día”. Pero Ubfal le aseguró, segura de su postura, que “hay que ser más fuerte. ¿De qué se trata el juego?”.