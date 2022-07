La Voz Argentina 2022: La emoción de Marley al entrevistar a Esteban Bullrich que acompañó a su hija Margarita

bullrich llorando 2.jpg Marley, conductor de La Voz Argentina 2022, emocionado al escuchar las declaraciones del ex senador Esteban Bullrich junto a su familia acompañando a su hija Margarita en el programa de Telefe.

Pero luego cuando el conductor de La Voz Argentina 2022 le preguntó al papá de Margarita "Qué se siente acompañar a tu hija en este momento de tu vida?", Esteban Bullrich volvió a usar su computadora para asegurar "Siento mucho orgullo, mucha emoción. Estoy feliz porque veo a mi hija haciendo algo que la apasiona siguiendo su corazón. Creo que un padre no puede tener sueño más pleno", momento en que no sólo el ex Ministro de educación porteño rompió en llanto, ya que Marley se vio sobrepasado emocionalmente y se quebró también.

"Nos emociona a todos escucharlo porque es muy difícil... Nos emociona también que vos acompañes a tu hija en este momento", balbuceó Alejandro Wiebre intentando contener el llanto. "Me emocioné yo también... es difícil en este momento ver el esfuerzo y la emoción de él también. Lo que vos estás viviendo, de alguna manera inspira a un montón de gente que también está viviendo esta enfermedad o cualquier otra enfermedad degenerativa y (ver) que se puede salir adelante y acompañar a la familia y a tu hija con tanto amor en este momento".

Allí Luz, hermana de Margarita, intervino afirmando que en su familia "Hay alegría en medio del dolor (porque) no estamos hechos para sufrir...", mientras que mamá María Eugenia cerró la emocionante charla asegurando que "la vida son momentos. Este es un lindo momento y estamos acá y la vida es hoy... estamos acá".

La Voz Argentina 2022: terrible reacción en redes sociales ante la aparición de Margarita Bullrich

Anoche Margarita Bullrich se presentó en una nueva edición de las audiciones a ciegas de La Voz Argentina 2022 con una conmovedora versión de Aprender a volar -de Patricia Sosa- , generando que todos los jurados se diesen vuelta para aceptarla en el reality musical de Telefe. Lo que tanto Ricardo Montaner, como sus hijos Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito no sabían es que se trataba de la hija del ex Senador Esteban Bullrich, quien atraviesa desde hace algún tiempo la durísima enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Allí, Margarita recordó la enfermedad que atraviesa su padre y qué significa la música en su vida. "En mi familia logramos superar las distintas situaciones que nos tocó atravesar con la música", destacó. En la charla que mantuvo una vez ya seleccionada para seguir en competencia, la hija del ex Senador confesó: "Antes éramos una familia muy sensible, pero que nos costaba mucho mostrar las emociones. Y fue todo un camino de aprenderlo y es parte de lo que somos. Y yo lo escuchaba a papá llorar mientras cantaba... y me hacía acordar que es más por él", refiriéndose a su presentación.

Fue precisamente esa pequeña entrevista a Margarita Bullrich publicada en las redes sociales de La Voz Argentina 2022 y Telefe la que generó incontables reacciones de amor, apoyo y cariño hacia toda la familia Bullrich. Desde "Lloré. Una de las cosas que más me hizo pensar y emocionó fue que también interpretara con lenguaje de señas" o "Qué hermoso lo que hizo y no paré un segundo de llorar al ver a Esteban. Qué orgullo tener un padre así. Ahí se ve reflejado la buena crianza que le diste te felicito adelante".

Claro que también entre los más de 66.000 mil likes y cientos de comentarios de todo tipo, pudo leerse "Me encanta que el amor ayude a esta familia a transitar lo que les pasa. Ella cantó con el alma y se notó", así como también ante quienes criticaron la presentación hubo respuestas del tipo "Momento único e inigualable!!! Por ahí la chica no tiene la mejor voz, pero interpretar con lenguaje de señas fue maravilloso y la felicito".