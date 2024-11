Las exigencias de Wanda Nara a L-Gante al blanquear el romance: "Necesita..."

“Sabe que él (Elian) es más chico, que tienen un montón de cosas para tratar de acomodar entre los dos, pero que confía plenamente en la persona que elige hasta que le demuestra lo contrario”, contó.

Y remarcó sobre esto: “A Wanda le molesta que la juzguen por salir con un chico de 24 años. Ella me dice: ‘yo ya sé que él es diferente a mí, que se expresa distinto, que tiene otra manera de vivir, pero yo me enamoré’”.

“Ella me dijo que es una relación seria, que ella le planteó y lo habló con él que necesita títulos, poner fechas y un vínculo. Ella es la novia de Elián, le guste a quien le guste. Tienen una fecha para festejar aniversario. Se pusieron de novios el día anterior de la fiesta de Bake Off, hace 11 días”, puntualizó Yanina Latorre.

Y siguió reproduciendo todo lo que charló con Wanda, donde ella le marcó a L-Gante que necesitaba poner una fecha exacta de inicio formal de la relación: “Me dijo que ese día se puso de novia, o sea, pudo haber pasado cosas antes. Se puso de novia el 1° de noviembre y que por eso fueron por primera vez juntos a esa fiesta de Bake Off, porque ella está separada hace meses”.

“Me dice, ‘entiendo que es confuso porque en estos meses largos me costó mucho cortar el vínculo y todavía me está costando mucho’. También me dijo que le está costando mucho sostener esta separación por Mauro, porque parece que no lo entiende o no lo asume. No me habló mal de él, ni lo criticó, ni lo humilló en ningún momento”, continuó la angelita, quien marcó que con el cantante son amigos hace tres años.

Y concluyó sobre cuándo comenzó la relación con el cantante y el final con Mauro Icardi: “Dice que también es confuso porque hace poco cuando vino Mauro acá, hace tres o cuatro semanas, ellos se mostraron juntos. Que ella se bloqueó con L-Gante de las redes, y el otro se calentó cuando Elián fue al programa de Susana Giménez, porque en ese momento volvió a intentarlo con Icardi, y esa fue la última vez. No hubo cuernos, nunca lo engañé (a Icardi), dediqué mi vida a cuidar a mis hijos”.

La contundente reacción de Mauro Icardi ante la grave denuncia de Wanda Nara

En LAM, América Tv, dieron a conocer la denuncia que Wanda Nara realizó contra Mauro Icardi por violencia de género y con un pedido de desalojo del departamento que ambos compartían en el barrio de Núñez.

"Esto, que fue por la tarde, es un pedido de Ana Rosenfeld por su clienta Wanda Nara para que Mauro se retire del departamento que es de ambos", contó Ángel de Brito al leer parte de la denuncia.

Minutos después, el conductor confirmó que el futbolista había sido notificado por la policía e informó: “Mauro aceptó la exclusión del hogar”.

“Los policías que Pochi mostró hace un hora eran efectivos que entraron en el Chateau, subieron al departamento de Mauro, lo notificaron, y él se supo a derecho y estaría abandonado en este momento el edificio”, agregó Pepe Ochoa.

Por último, respecto al futuro de la causa, completó: “Hay que ver qué pasa ahora, si Wanda pudo entrar o no y entiendo que sí porque están las menores”.