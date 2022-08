Las figuras de América Tv que salieron a bancar la libertad de expresión en la emisora

Ante los embates que recibió la emisora, las principales figuras y los periodistas de América TV destacaron la libertad de expresión que identifica al canal.

"¿Alguien tiene alguna duda de la libertad con la cual nos movemos acá, en Buenos Días América? Estoy muy tranquilo trabajando en América. Digo lo que pienso, con educación. Todo sirve cuando uno lo plantea con educación y con respeto", manifestó Antonio Laje en el ciclo matutino.

"Para mi es un placer trabajar en este canal, por la libertad y por la gente que trabaja acá. Siempre agradezco poder compartir con cada uno de ustedes y tener libertad para decirlo lo que quiero. Jamás me cuestionaron absolutamente nada y he tenido descargos importantes. Lo pude hacer y lo puedo seguir haciendo", resaltó Flor de la V, conductora de Intrusos.

"Se dijeron muchas cosas y les queremos hablar a ustedes como equipo de noticias. Hacemos todos los días este noticiero, basándonos en la libertad de poder hablar de lo que creemos que hay que hablar en la argentina. Todos los días cubrimos hechos de inseguridad, hablamos de inflación, de lo que pasa con los alimentos o la ropa. Así como contamos que se le da un bono a los jubilados, contamos que falta mucho para cubrir a ese sector. Con esa libertad hablamos hace muchos años", expresó Soledad Larghi, periodista de América Noticias.

"Acá hablamos de todo. Hace 32 años que trabajamos con total libertad. Hemos podido hablar de todo, cubrimos todo, y hablamos de la realidad argentina. Yo me siento cómodo y, por eso, me quedé aquí", acotó Mariano Yezze.

"Ya saben que mi relación con Viviana Canosa ha sido turbulenta. Desde que me echó en Canal 9 para acá, hemos tenido idas y vueltas. Yo no converso con ella hace bastante porque, cuando empezamos con LAM, tratamos las polémicas que ella generaba con sus dichos y ella fue la primera en llamar a los dueños del canal para pedir que no hablemos de ella. No solo eso sino que salió a agredirme a mí porque leyó un graph. Cuando le escribí por privado y me bloqueó. Yo, en lo particular, trabajo con libertad. Si no tengo libertad, me voy. Y estoy súper feliz trabajando en América TV", concluyó Ángel de Brito.