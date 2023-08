Las fotos de la lujosa mansión que Rodrigo De Paul pondría en venta tras separarse de Tini 

La propiedad, valuada en 3.7 millones de dólares, tiene un diseño moderno, una enorme piscina, baños de mármol blanco, un precioso jardín con palmeras y solárium. Además, posee un living comedor, toilette y cuatro habitaciones con baño en suite.

Específicamente, la mansión, se encuentra ubicada en Miami Shores, y el futbolista tendría en sus planes ponerla en venta tras haber finalizado su relación con Tini.

Mansión Rodrigo De Paul

Aseguran que Rodrigo de Paul le hizo un dramático ruego a Tini antes de la separación

A pocas horas de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel anunciaran en las redes su separación, Pepe Ochoa dio una picante información en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América TV.

“Rodrigo y Tini se juntaron el lunes 31 de julio a hablar. No es que se iban a separar. Pero Tini le dijo ‘yo no puedo más, necesito que nos separemos’. Él cuando se juntó con ella jamás pensó que iban a cortar”, arrancó diciendo el panelista.

“De hecho, ayer hasta último momento Rodrigo le pedía por favor a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar”, sumó luego, destacando el deseo del futbolista de continuar con la relación.

“Venían bien a nivel pareja, pero cuando Camila Homs (ex de De Paul, con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista) firma para ir al Bailando. Ahí Tini entra en una crisis y dijo ‘¿de qué manera vamos a poder contener esto, si esto ya sucedió? No quiero volver a ser título de portales que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa’”, cerró de manera contundente Ochoa.