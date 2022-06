Las fotos de las exóticas vacaciones de Wanda Nara y Mauro Icardi en Ruanda

wanda ruanda 2.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi hicieron un safari en Ruanda, donde tomaron contacto con una familia de gorilas.

En tanto, la mayor de las Nara también compartió desde sus redes sociales algunas de las tantas lujosas excentricidades en medio del resort cinco estrellas en el que están parando. Esta mañana recibieron la particular visita de una de las tantas jirafas que pasean en el parque del complejo hotelero durante el desayuno, y como no podía ser de otra manera no dudaron en inmortalizar el momento en una serie de postales.

Wanda Ruanda 1.jpg Además, en el lujosísimo resort africano Wanda Nara y Mauro Icardi desayunaron con la curiosa visita de una jirafa.

Según supo contar la mujer de Mauro Icardi, sucede que el aniversario matrimonial cae en la vacaciones europeas y como lo que más disfruta Wanda Nara es viajar, siempre le pide al futbolista conocer algún nuevo lugar del mundo como regalo.

Wanda historias Ruanda.jpg Desde sus historias virtuales Wanda Nara mostró el lujoso resort en el que está instalado junto a Mauro Icardi en Ruanda celebrando sus 8 años de matrimonio.

El provocativo video de Wanda Nara y Mauro Icardi: besos y mucha sensualidad

Hace unos días Mauro Icardi publicó en su cuenta de Instagram un video, en el cual se muestra muy enamorado de su pareja, Wanda Nara. En la grabación, el futbolista y la rubia se besan muy apasionados frente a cámara.

Según mostraron en las redes, estuvieron en el casamiento del futbolista Antonio Candreva y su pareja, Allegra Luna. Y en un momento de la noche, Wanda y Mauro dieron rienda suelta a la pasión.

wanda-nara.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi cumplieron 8 años de casados el pasado 27 de mayo.

Wanda Nara y Mauro Icardi festejaron por sus amigos, pero también por ellos ya que conmemoraron 8 años de matrimonio. "Feliz Aniversario para nosotros. Hoy es nuestro día, 27.05. 8 años de casados @wanda_nara. Te Amo", escribió el jugador.