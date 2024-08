Laurita Fernández reveló el profundo padecimiento que la llevó a renunciar a un importante proyecto

La actriz y conductora mencionó que sufría cada vez que sonaba el despertador. "Me di cuenta que no sirvo a la mañana. Admiro a las personas que se levantan a las 5 am", agregó.

Laurita contó que, como termina tarde con las funciones del teatro, su día comienza cerca del mediodía. "Si puedo, me levanto a las 10 o las 11 de la mañana", precisó.

La rubia reveló que su pareja, Claudio Brusca, tiene horarios muy distintos y hacen un esfuerzo para poder compartir más momentos juntos. "Estamos conviviendo. Y él se levanta re temprano. Llego y ya está en la cama. A veces, me espera, pobre", destacó.

La contundente respuesta de Laurita Fernández al posteo de Costa tras dejar Legalmente Rubia

Costa hizo un polémico posteo en sus redes sociales que rápidamente fue asociado con su repentina salida del musical Legalmente Rubia, protagonizado por Laurita Fernández.

“San Benito cuídame del mal y más de la puñalada artera de la gente hipócrita. Que La santa Cruz sea mi luz y que el Demonio no sea mi guía. Retírate Satanás. No me sugieras vanidades", escribió la panelista.

Costa posteo san benito

A raíz de la repercusión que esto generó, desde Intrusos (América) hablaron con Laurita, que tuvo una picante respuesta para las palabras que escribió su ex compañera.

“Es como cuando te separas y pones frases en Instagram que piensan que es para el ex. No me gusta hablar de esas cosas”, aseguró la artista completamente impactada por la situación.

Por último, el cronista le preguntó a la bailarina si sentía que el posteo iba dedicado al elenco de Legalmente Rubia y de forma contundente ella sentenció: “Tenes que ser de otro planeta para no haberla pasado bien haciendo esta obra”.