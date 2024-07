Licha dio información del exterior y les reveló a los Bro cuál fue la traición más fuerte en Gran Hermano

Además, les confesó cuál fue la peor traición que ocurrió en el juego. “Afuera se juega algo distinto”, afirmó el exjugador. "Bro seguro que no, si fuiste vos el primero en irse", le respondió el uruguayo.

“Nosotros, los que estuvimos siempre adentro, nos mantuvimos leales. Pero veías que las familias afuera se iban por otro lado y apoyaban otra cosa”, detalló Navarro.

Lisandro sin dar nombres se refirió a la novia de Martín, Marisol, quien no siempre apoyó todas las jugadas de los Bro.

Embed

El amuleto de Bautista para la final de Gran Hermano

Falta muy poco para conocer al ganador de Gran Hermano. Bautista Mascia, Emma Vich y Nicolás Grosman están en carrera para quedarse con el premio millonario.

En las redes sociales hay encuestas de todo tipo. Algunas anticipan un triunfo contundente de Emma, mientras que otras lo dan ganador al uruguayo. La verdad es que lo que ocurra el domingo es incierto.

Embed

Bauti se siente confiado, pero además cuenta con un amuleto muy especial. El muchacho tiene una imagen de su novia, Denisse González, que guarda como un tesoro para que le dé suerte en esta etapa del juego.

"Esta foto la saqué de una actividad. No me dejaban quedármela, me la sacaron, pero se la pedí", contó el uruguayo, mientras mostraba en una de las cámaras la imagen de la ex GH.