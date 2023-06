Los 7 mandamientos de Fede Bal a diez años de un icónico comentario en Twitter: "Mi hit"

En este sentido, Fede Bal hizo un extenso posteo para recordar aquel icónico mensaje en las redes: "Hace unas semanas se cumplieron 10 años de mi hit Tweet, y me parece importante a modo de homenaje poner en contexto y explicarles cuáles son mis 7 mandamientos", expresó el actor y conductor en su posteo.

fede bal 1.jpg

Y detalló: "Así como Piccaso tiene su Guernica, Woody Allen su Annie Hall y Fito Páez su Amor después del amor, yo tengo esta épica declaración, un tanto inmadura, bastante irónica y desafiante, que publiqué hace más de 10 años y hasta hoy siguen retuiteando, faveando y hasta mencionándola en cada programa que visito para una entrevista".

Y luego especificó sus 7 mandamientos:

-"No hay amigos esta profesión, los verdaderos son los que tenías cuando nadie te conocía".

-"Nada es tan terrible, dramático ni verdadero como dicen. Ni lo bueno, ni lo malo".

-"Antes de enojarte con periodistas, conductores, panelistas cuando dicen algo de vos, me gusta pensar que es un gran papel que interpretan".

-"Detrás de cada portal que habla sobre mí, hay un periodista que sólo quieren que sean las 18 horas para volver a su casa y ver alguna serie para olvidarse que tuvo que escribir: Fede Bal se hizo un tatuaje en la nalga".

-"Las tapas de revista no pagan tus cuentas. El trabajo, el pensar a futuro... Estudia, escribí, trabaja, cambia, mira para adelante".

-"La fama nunca te da amor verdadero".

-"Los medios no son tu diván ni tu estudio de abogados. Pedí ayuda cuando creas que las cosas están tomando un camino distinto y poco cómodo".

fede bal.jpg

fede bal 3.jpg

fede bal 4.jpg

fede bal 5.jpg

El desconsolado llanto de Carmen Barbieri al escuchar los elogios de Fede Bal

Fede Bal emocionó a todos en el ciclo Noche al Dente, América Tv, al hablar de su madre Carmen Barbieri y llenarla de elogios. “Es la mejor mamá que me pude tocar en la historia, pero cuando me preguntan sobre ella, es la mejor mujer del mundo. Y si alguien quiere decir que tengo un complejo de Edipo, puede decirlo”, dijo el actor.

Y remarcó: “Amo a mi madre y ojalá el día de mañana me cruce a una mujer, tenga una mujer, como ella. Acompañó a ese hombre y cómo lo cuidó hasta los últimos momentos. Aun separándose y todo televisivo, un asco pero era un horror y me vieja lo bancó hasta último momento. Mi papá se fue abrazado a mi vieja”.

“Es una artista de la hostia, es una compañera increíble, es madre. Es una madraza y es extrema en cuanto a los cuidados. Tengo 33 años y me llama y me cuida como si tuviera 8”, explicó el actor.

En su programa Mañanísima, Ciudad Magazine, Carmen Barbieri se emocionó hasta las lágrimas después de ver las cálidas palabras de su hijo y reconoció que él no le dice esto en persona pero sí por mensajes.

“Es verdad. Lo tengo loco. Le digo ‘cuidado, hijo, no te metas en el mar que hay tiburones’. Él va a surfear a Mar del Plata y me dice ‘si acá no hay tiburones’”, expresó Carmen mientras se secaba los ojos muy conmovida.

Y cerró: “Me emociona las cosas lindas que dice. ¿Y saben qué? No me las dice a mí. Sí me dice ‘te amo’, “te adoro, vieja’, ‘sos lo más’, pero no es lo mismo. Todas las cosas lindas que dijo, nunca me las dijo en la cara a mí. Ayer en la cama lloraba sola”.