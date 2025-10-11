Los actores que ayudarán a la Casa del Teatro en Teatrísimo 2025

Después de varios años, vuelve TEATRÍSIMO, el tradicional ciclo teatral a total beneficio de La Casa del Teatro, que desde hace décadas reúne a destacadas figuras del espectáculo argentino en funciones únicas e irrepetibles.
Creado originalmente por Carlos Llorens y Luis Mazas, Teatrísimo nació con el propósito de recaudar fondos para La Casa del Teatro, institución emblemática que desde 1938 brinda hogar y contención a artistas mayores. Este 2025 marca su gran regreso al Teatro Regina, con una nueva edición que contará con la coordinación general de Ernesto Medela y una programación de cuatro lunes consecutivos, del 20 de octubre al 10 de noviembre, reafirmando el espíritu solidario y artístico que caracteriza a este clásico del teatro nacional.
Este año contará con grandes nombres como Miguel Ángel Solá, Georgina Barbarossa, Jorgelina Aruzzi, Paula Marull, Mercedes Funes, Santiago Doria, entre otros.
Estas son las obras:
-Lunes 20 de octubre – “Mentiras Muertas”
Libro y dirección: Marcelo Caballero
Actúan: Georgina Barbarossa, Romina Richi, Julián Pucheta, Lala Rossi
-Lunes 27 de octubre – “La reina de la lluvia”
Autora y dirección: Paula Marull,
Actúa: Jorgelina Aruzzi
Piano: Luisa Steverlynck
-Lunes 3 de noviembre – “Otoño”
Libro: Peter Quilter
Dirección: Santiago Doria
Actúan: Patricia Echegoyen, Emilia Mazer, Mateo Chiarino
-Lunes 10 de noviembre – “Una mujer invisible”
Libro y dirección: Manuel González Gil
Actúan: Miguel Ángel Solá, Mercedes Funes, Sabrina Carballo, Sofía González Gil, Roberto Antier:
Todas las obras en el Teatro Regina – Av. Santa Fe 1235.
Actualmente, La Casa del Teatro es presidida por Linda Peretz, quien continúa la labor de preservar el legado cultural y humano de esta institución única en el país.
La Casa del Teatro alberga y acompaña a artistas que dedicaron su vida al escenario, ofreciéndoles residencia, contención y atención médica. Es, además, un espacio histórico y cultural que promueve el encuentro entre generaciones y mantiene viva la memoria del teatro argentino.