Los actores que ayudarán a la Casa del Teatro en Teatrísimo 2025

-Lunes 20 de octubre – “Mentiras Muertas”

Libro y dirección: Marcelo Caballero

Actúan: Georgina Barbarossa, Romina Richi, Julián Pucheta, Lala Rossi

-Lunes 27 de octubre – “La reina de la lluvia”

Autora y dirección: Paula Marull,

Actúa: Jorgelina Aruzzi

Piano: Luisa Steverlynck

-Lunes 3 de noviembre – “Otoño”

Libro: Peter Quilter

Dirección: Santiago Doria

Actúan: Patricia Echegoyen, Emilia Mazer, Mateo Chiarino

-Lunes 10 de noviembre – “Una mujer invisible”

Libro y dirección: Manuel González Gil

Actúan: Miguel Ángel Solá, Mercedes Funes, Sabrina Carballo, Sofía González Gil, Roberto Antier:

Todas las obras en el Teatro Regina – Av. Santa Fe 1235.

Actualmente, La Casa del Teatro es presidida por Linda Peretz, quien continúa la labor de preservar el legado cultural y humano de esta institución única en el país.

La Casa del Teatro alberga y acompaña a artistas que dedicaron su vida al escenario, ofreciéndoles residencia, contención y atención médica. Es, además, un espacio histórico y cultural que promueve el encuentro entre generaciones y mantiene viva la memoria del teatro argentino.